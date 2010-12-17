Каннеллони с курицей и миндалем

Ингредиенты: Каннеллони 15 шт., помидоры 3 шт., пармезан 50 гр. Соус: Лук репчатый 3 шт., мука 3 ст. ложки, бульон куриный 100 мл, сливки 32% 200 мл, сыр Швейцарский 100 гр.

Нарезаем лук и вареную курицу. Готовим соус: лук пассируем, всыпаем немного муки, вливаем стакан жидкого бульона и немного сливок. Добавляем соль по вкусу, свежемолотый перец, добавляем тертый швейцарский сыр. Выключаем огонь. Соус будет готов, как только расплавиться сыр.

Это интересно! Куры – ближайшие родственники динозавров. Оказывается, некоторые виды динозавров были покрыты перьями и научные изыскания доказали, что именно куры и страусы – их прямые потомки!

Отвариваем конелони в соленой кипящей воде 4-5 минуты. Миндаль режем (30гр), помидоры нарезаем кубиками. Отправляем миндаль к куриному филе (400гр). Всыпаем немного тертого мускатного ореха. Добавляем 7 столовых ложек размороженного шпината, сыр рикотта (100гр) и одно яйцо. Солим, перчим и перемешиваем.

Это начинкой фаршируем отварены конеллони. Конеллони выкладываем слоем на блюдо для запикания. Посыпаем помидорами, заливаем сливочным соусом и обильно посыпаем тертым сыром. Плотно оборачиваем фольгой.

Отправляем в духовку. При температуре 220 градусов на один час.