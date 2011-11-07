Как в нашей жизни появился пудинг, а также как приготовить пудинг из цветной капусты и моркови

Пудинг – это что-то вроде нашей запеканки. Только с аристократичным привкусом чопорности как в названии, так и в подаче. Немудрено – родиной пудинга является Великобритания. А там, как известно, чопорны и сомнительны даже шутки.

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

Пудинг настолько популярен в Англии, что приобрел не только гастрономические значения. Выражение «Ну ты и пудинг!» означает, что у обладателя такого эпитета щеки давно видны из-за ушей.

А фразу «Ах, наша Маргарет оказалась в положении пудинга» можно расценить лишь одним образом: Марго была неосторожна и через 9 месяцев ее друга ждет сюрприз.

Если сегодня пудинг, в большинстве случаев, – сладость, то изначально его готовили из остатков других, как правило, мясных блюд.

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

В ирландских пабах до сих пор популярно развлечение – бросание черного пудинга. Этот местный деликатес готовится из смеси свиной крови, сала и сухарей.

Цель ежегодного турнира заключается в том, чтобы сбить большее количество Йоркширских пудингов с деревянной платформы, установленной на высоте 6 метров над пабом.

Это соревнование берет свое начало с давнего противостояния двух британских королевских семей – Ланкастеров и Йорков – и восходит к реальной истории времен войны Алой и Белой роз. Тогда обе армии, использовав весь свой боезапас, принялись швырять друг в друга провиантом.

А знаменитый сливовый пудинг впервые приготовили в XVIII веке. Иностранцы презрительно называли его «кашей». Британцы таких гастрономических колкостей не замечали и только совершенствовали свое искусство во все новых рецептах дражайшего их сердцу и желудку пудинга.

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

Существуют две версии происхождения сливового рождественского пудинга. Согласно первой, в старину это был особый вид овсяной каши, сваренной на мясном бульоне. В нее добавляли хлебные крошки, орехи, чернослив и мед и подавали на стол очень горячей.

Согласно другой версии, рождественский пудинг возник не как десерт, а как вид мясных консервов. Осенью мясо помещали в тесто с черносливом, единственным доступным тогда сухофруктом, в качестве консерванта. Для лучшей сохранности мясо варили на медленном огне, добавляя сахар и специи.

В начале XX века сливовый пудинг был провозглашен одним из символов Британской Империи. «Национальная идея» была проста: с империей у вас будет имперский пудинг, без нее – только хлебные крошки и пиво.

Изготовляемый из 16 различных ингредиентов, которые доставлялись из разных частей Британии, пудинг действительно стал символом единства и мощи страны. А заодно он преодолел все границы и уважать себя заставил гурманов всех стран и народов.

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

Многие из нас привыкли думать, что пудинги – сладкие блюда. И сегодня попробуем приготовить пудинг из овощей, которые, в принципе, могли бы быть дополнены сахаром. Но мы делать этого не будем, и сегодня нас ждет вегетарианский пудинг из цветной капусты и моркови.

Отваренную цветную капусту и морковь измельчаем с помощью блендера.

Теперь готовим основу – бешамель. Обжариваем муку, добавляем сливочное масло и хорошо растираем все до однородной массы.

Затем доливаем горячее молоко, тщательно перемешиваем. Основа для пудинга готова.

Вливаем ее в капустно-морковную смесь.

Туда же отправляются яичные желтки и немного соли.

Взбиваем в пену яичные белки и аккуратно вмешиваем ее в получившуюся массу.

Так же трепетно выкладываем ее на смазанную маслом и обсыпанную сухарями форму.

Посыпаем тертым сыром – можно использовать и пармезан, и моцареллу как у нас, и самый обычный сыр.

Немного терпения, пока блюдо запекается в духовке, и вашему завтраку позавидует британская королева.

Кстати, основой пудинга может служить также рис или белый хлеб. Готовить его можно и на пару. Сладким, соленым, фруктовым или мясным. А подавать – в любое время суток.

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

Английский пудинг – такая же загадка, как английский спеллинг: к каждому правилу найдутся исключения. Только не забывайте о любимой британцами поговорке – «Узнать вкус пудинга можно, только попробовав его». Приятного аппетита!