Лена Климук, кулинар: Сегодня мы приготовим простую сливочную нежную пасту с курицей. Нам понадобится небольшая паста, тимьян, сухой чеснок, пармезан, немного сливок, курица и рапс. Первым дело мелко нарежем курицу точно такого же размера, как и паста. Нарезаем куриное филе, разогреваем сковородку.

В этом рецепте я хочу использовать рапсовое масло Oily производства «Агропродукт», оно не приобретает неприятного запаха, у него высокая степень горения. Наливаем масло на сковородку, сразу же отправляем курицу. Следом отправим тимьян, чтобы он отдал все свои ароматы. Теперь немного сухого чеснока, сюда же отправляем макароны, чтобы смешались все ароматы. Добавляем немного морской соли, нальем воды, чтобы все покрыло. Накрываем крышкой и ждем 7-8 минут.