Как приготовить паштет из скумбрии? Рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим необычный, но вкусный паштет из скумбрии. Все будет просто, отправим продукты в чашу блендера. Первым делом нам надо отделить скумбрию от позвоночника. Убираем позвоночник, а косточки достаточно мягкие, поэтому можем их оставить. Очищенную скумбрию отправляем в чашу блендера. Затем сливочный сыр, сок лимона, черный перец и листики свежего тимьяна. Пробиваем все блендером. У нас получилась прекрасная консистенция. Но если вы чувствуете, что слишком густой паштет, добавьте каплю оливкового масла.