Прямой эфир

Как приготовить паштет из скумбрии? Рецепт от кулинара

27 апреля 2023 08:12
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Лена Климук, кулинар:  
Сегодня мы приготовим необычный, но вкусный паштет из скумбрии. Все будет просто, отправим продукты в чашу блендера. Первым делом нам надо отделить скумбрию от позвоночника. Убираем позвоночник, а косточки достаточно мягкие, поэтому можем их оставить. Очищенную скумбрию отправляем в чашу блендера. Затем сливочный сыр, сок лимона, черный перец и листики свежего тимьяна. Пробиваем все блендером. У нас получилась прекрасная консистенция. Но если вы чувствуете, что слишком густой паштет, добавьте каплю оливкового масла.  

Как приготовить паштет из скумбрии? Рецепт от кулинара-1

Паштет перекладываем в форму. Это прекрасная заготовка на завтрак следующего дня. Кладем хлеб на сковородку. Злаковый хлеб достаточно тонкий и прогреется быстро.  

Как приготовить паштет из скумбрии? Рецепт от кулинара-4

Перекладываем теплый хлеб на сервировочную тарелку. Обратной стороной чайной ложки намазываем паштет. Украсим свежим томатом, разрежем на дольки, немного черного перча и веточки свежего тимьяна. Наш завтрак готов, приятного аппетита.  

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