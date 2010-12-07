Хачапури по-имеретински

Ингредиенты: Тесто, сыр домашний 400 гр, сулугуни 400 гр, яйцо 1 шт.

Тесто: в муку с разрыхлителем (400 гр) вливаем стакан кефира (250 мл), вбиваем одно яйцо. Добавляем соль, сахар (2 ст. ложки), небольшой кусочек сливочного масла (50 гр). Замешиваем тесто, при необходимости подсыпая обычной муки.

Натираем сыр на крупной терке. Добавляем сыр в яйцо. Еще одно яйцо взбиваем в отдельной чашечке.

Готовое тесто разделяем на две равные части и раскатываем. В центр каждой раскатанной лепешки выкладываем горкой сырную начинку, стараясь ее уплотнить. Края теста собираем сверху и аккуратно вминаем, чтобы получилась лепешка. В сыром виде толщина нашего полуфабриката должны быть 1,5 см.

На присыпанный мукой противень аккуратно выкладываем хачапури и обильно смазываем взбитым яйцом. Отправляем в духовку на 15-20 минут при температуре 200 градусов.