Гренки с ветчиной и сыром. Рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим вкусные гренки с ветчиной и сыром. Нарежем хлеб. А теперь готовим яичную смесь для гренок, яйцо и молоко, взбиваем все вилкой. Разогреваем сковородку и добавляем туда растительное и сливочное масло. Не забывайте, прежде чем добавить сливочное масло на сковородку, добавим растительное, чтобы молочная сыворотка не горела.

Обмакиваем хлеб в яичную смесь и выкладываем все на сковородку. Переворачиваем гренки и обжариваем их с другой стороны. Гренки обжариваются очень быстро, поэтому мы их перекладываем на противень и продолжаем. Режем помидор, собираем гренку.