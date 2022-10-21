Прямой эфир

Гренки с ветчиной и сыром. Рецепт от кулинара

21 октября 2022 08:48
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим вкусные гренки с ветчиной и сыром. Нарежем хлеб. А теперь готовим яичную смесь для гренок, яйцо и молоко, взбиваем все вилкой. Разогреваем сковородку и добавляем туда растительное и сливочное масло. Не забывайте, прежде чем добавить сливочное масло на сковородку, добавим растительное, чтобы молочная сыворотка не горела.

Гренки с ветчиной и сыром. Рецепт от кулинара -1

Обмакиваем хлеб в яичную смесь и выкладываем все на сковородку. Переворачиваем гренки и обжариваем их с другой стороны. Гренки обжариваются очень быстро, поэтому мы их перекладываем на противень и продолжаем. Режем помидор, собираем гренку.

Гренки с ветчиной и сыром. Рецепт от кулинара -4

Промазываем каждую из них творожным сыром. Кладем ветчину, томат и сыр чеддер, отправляем в духовку, чтобы сыр расплавился. Гренки запеклись, перекладываем все на сервировочную тарелку, украсим все веточками петрушки. Завтрак готов, приятного аппетита!

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