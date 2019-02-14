Прямой эфир

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт

14 февраля 2019 07:08
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня мы приготовим завтрак, в который вы влюбитесь с первого взгляда, ну, а если уж попробуете, то останетесь с ним на всю жизнь. Приготовим бутерброды с соусом из свёклы и яичницу-глазунью. Для вкусного и яркого соуса из свёклы нам понадобится: запеченная свёкла, грецкие орехи, сливочный сыр, соль, перец, чеснок, базилик и кориандр. Ещё понадобится тостовый хлеб.

Яичница-глазунья готовится по обычному рецепту, но главное то, что у нас она будет красивая. Ингредиенты: яйца, перец, соль и оливковое масло.

Для украшения нам понадобятся: томат черри и зубочистки.

Свёклу предварительно запекаем в фольге при температуре 200 градусов. Так она сохранит все свои полезные свойства.

Натираем ее на мелкой терке.

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт-1

Грецкие орехи измельчаем не очень мелко в блендере.

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт-4

Смешиваем свёклу и орехи, выдавливаем сюда же два зубчика чеснока и добавляем сыр маскарпоне – 2 ст. ложки. Щепотка перца, соль, базилик, молотый кориандр.

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт-7

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт-9

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт-11

Вырезаем из тостового хлеба кружки с сердечком и без. На кружки без сердечка намазываем наш свекольный соус и сверху кладем ломтик с вырезанным сердечком.

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт-14

Бутерброды готовы!

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт-17

Для приготовления яичницы нарезаем кольцами болгарский перец и обжариваем его на сливочном масле. И в них сразу вбиваем яйца. Так, чтобы они растекались за края. А чтобы желток оставался ярким, нужно солить именно белки.

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт-20

Под углом 45 градусов разрезаем помидоры черри овальной формы и собираем с помощью зубочистки в форме сердечка.

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт-23

Сервируем наш завтрак. Приятного аппетита!

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт-26

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