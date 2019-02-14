Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня мы приготовим завтрак, в который вы влюбитесь с первого взгляда, ну, а если уж попробуете, то останетесь с ним на всю жизнь. Приготовим бутерброды с соусом из свёклы и яичницу-глазунью. Для вкусного и яркого соуса из свёклы нам понадобится: запеченная свёкла, грецкие орехи, сливочный сыр, соль, перец, чеснок, базилик и кориандр. Ещё понадобится тостовый хлеб.

Яичница-глазунья готовится по обычному рецепту, но главное то, что у нас она будет красивая. Ингредиенты: яйца, перец, соль и оливковое масло.

Для украшения нам понадобятся: томат черри и зубочистки.

Свёклу предварительно запекаем в фольге при температуре 200 градусов. Так она сохранит все свои полезные свойства.

Натираем ее на мелкой терке.