Прямой эфир

Готовим сытное блюдо из картофеля «Копытки»: простой рецепт

24 июня 2019 07:37
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак традиционные белорусские «Копытки» по рецепту моей прапрабабушки. Для этого нам понадобятся: картошка, мука, крахмал, соль, перец, репчатый лук, яйцо, тимьян, сало и сливочное масло.

Готовим сытное блюдо из картофеля «Копытки»: простой рецепт -1

Как приготовить «Копытки»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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