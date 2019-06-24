Готовим сытное блюдо из картофеля «Копытки»: простой рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак традиционные белорусские «Копытки» по рецепту моей прапрабабушки. Для этого нам понадобятся: картошка, мука, крахмал, соль, перец, репчатый лук, яйцо, тимьян, сало и сливочное масло.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак традиционные белорусские «Копытки» по рецепту моей прапрабабушки. Для этого нам понадобятся: картошка, мука, крахмал, соль, перец, репчатый лук, яйцо, тимьян, сало и сливочное масло.
Как приготовить «Копытки»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.