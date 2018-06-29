Готовим свинину в горчичном соусе с картофелем. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим свинину в горчичном соусе с картофелем. Для этого нам понадобятся: свинина филей, горчица, сливочное масло, сливки, отварной картофель, чеснок, паприка, соль, черный перец, зелень, салатный лист.