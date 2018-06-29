Прямой эфир

Готовим свинину в горчичном соусе с картофелем. Пошаговый рецепт

29 июня 2018 06:50
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Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим свинину в горчичном соусе с картофелем. Для этого нам понадобятся: свинина филей, горчица, сливочное масло, сливки, отварной картофель, чеснок, паприка, соль, черный перец, зелень, салатный лист.

Готовим свинину в горчичном соусе с картофелем. Пошаговый рецепт-1

Как приготовить свинину в горчичном соусе с картофелем? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Еда # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Рецепты

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