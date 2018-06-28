Готовим смаженину из свинины. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим смаженину из свинины. Для этого нам понадобятся: свинина филей, лук маринованный, соль, перец, паприка, картофель отварной, сливки, консервированные томаты черри, зелень, масло подсолнечное.