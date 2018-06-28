Прямой эфир

Готовим смаженину из свинины. Пошаговый рецепт

28 июня 2018 06:48
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Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим смаженину из свинины. Для этого нам понадобятся: свинина филей, лук маринованный, соль, перец, паприка, картофель отварной, сливки, консервированные томаты черри, зелень, масло подсолнечное.

Готовим смаженину из свинины. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить смаженину из свинины? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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