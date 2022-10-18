Готовим шарлотку с грушей, корицей и имбирём

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим пряную, вкусную шарлотку с грушей. Подготовим наши фрукты и специи для начинки. Очистим грушу, нарезаем на крупные куски. Отправляем грушу в миску, сбрызнем небольшим количеством сока лимона, корица. Очистим имбирь, натираем его на терке. К груше с корицей мы добавили имбирь, который послужит профилактикой сезонных простудных заболеваний. Немного перемешаем, чтобы ароматы смешались.

Приступим к бисквиту. Тесто очень простое. Точно такое же, как и на шарлотку. Вбиваем три яйца, отправляем сахар, взбиваем до белой пены. Добавим сметану и сухие ингредиенты, мука и разрыхлитель. Снова все взбиваем.

В разъемную форму кладем смоченный пергамент, так он проще приобретает форму. Для карамельной корочки выкладываю на дно сливочное масло, присыпаем сахаром и выкладываем груши. Равномерно выкладываем пряные фрукты и заливаем все тестом. Отправляем пирог в духовку на 200 градусов до готовности.