Прямой эфир

Готовим шарлотку с грушей, корицей и имбирём

18 октября 2022 10:11
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим пряную, вкусную шарлотку с грушей. Подготовим наши фрукты и специи для начинки. Очистим грушу, нарезаем на крупные куски. Отправляем грушу в миску, сбрызнем небольшим количеством сока лимона, корица. Очистим имбирь, натираем его на терке. К груше с корицей мы добавили имбирь, который послужит профилактикой сезонных простудных заболеваний. Немного перемешаем, чтобы ароматы смешались.

Готовим шарлотку с грушей, корицей и имбирём-1

Приступим к бисквиту. Тесто очень простое. Точно такое же, как и на шарлотку. Вбиваем три яйца, отправляем сахар, взбиваем до белой пены. Добавим сметану и сухие ингредиенты, мука и разрыхлитель. Снова все взбиваем.

Готовим шарлотку с грушей, корицей и имбирём-4

В разъемную форму кладем смоченный пергамент, так он проще приобретает форму. Для карамельной корочки выкладываю на дно сливочное масло, присыпаем сахаром и выкладываем груши. Равномерно выкладываем пряные фрукты и заливаем все тестом. Отправляем пирог в духовку на 200 градусов до готовности.

Готовим шарлотку с грушей, корицей и имбирём-7

Нежнейший грушевый пирог готов. Посыпаем его сахарной пудрой. Завтрак готов. Приятного аппетита!

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