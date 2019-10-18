Прямой эфир

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт

18 октября 2019 07:05
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Ингредиенты для салата: чечевица, тыква, красный лук, брюссельская капуста, капуста брокколи, базилик и бекон.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-1

Ингредиенты для заправки: горчица, мед, сахар, бальзамический уксус, оливковое масло, перец.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-4

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-6

200 гр зеленой чечевицы предварительно замачиваем и отвариваем.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-9

Тыкву очищаем и нарезаем на кубики.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-12

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-14

Разогреваем духовку на 190 гр.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-17

Выкладываем на противень с фольгой нарезанную тыкву.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-20

Солим и поливаем оливковым маслом (3 ч. л.) и медом.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-23

Заворачиваем тыкву в конвертик.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-26

Запекаем тыкву 15 минут в духовке.

100 гр. брокколи отправляем в кипящую воду. Солим.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-29

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-31

2 небольшие луковицы мелко нарезаем и обжариваем на смеси сливочного масла (1 ст. л.) и оливкового масла (1 ч. л.).

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-34

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-36

Нарезаем тонко бекон и обжариваем его с луком.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-39

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-41

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-43

Пропускаем через дуршлаг капусту брокколи и остужаем.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-46

В этом же бульоне обвариваем брюссельскую капусту. Также пропускаем через дуршлаг и остужаем.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-49

Для заправки 1 ч. л. французской горчицы смешиваем с 1 ч. л. мёда, 1 ч. л. бальзамического уксуса и щепоткой молотого черного перца.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-52

Добавляем в заправку 3 ст. л. оливкового масла и перемешиваем.

Нарезаем брюссельскую капусту на дольки.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-55

Смешиваем в салатнике брокколи, чечевицу, листья базилика и брюссельскую капусту.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-58

Добавляем заправку.

Запеченную тыкву также добавляем в салат.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-61

Сервируем на тарелку салат и выкладываем сверху бекон с луком.

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-64

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт-67

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# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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