Готовим салат из двух видов капусты с чечевицей и беконом. Пошаговый рецепт

Ингредиенты для салата: чечевица, тыква, красный лук, брюссельская капуста, капуста брокколи, базилик и бекон.
Ингредиенты для салата: чечевица, тыква, красный лук, брюссельская капуста, капуста брокколи, базилик и бекон.
Ингредиенты для заправки: горчица, мед, сахар, бальзамический уксус, оливковое масло, перец.
200 гр зеленой чечевицы предварительно замачиваем и отвариваем.
Тыкву очищаем и нарезаем на кубики.
Разогреваем духовку на 190 гр.
Выкладываем на противень с фольгой нарезанную тыкву.
Солим и поливаем оливковым маслом (3 ч. л.) и медом.
Заворачиваем тыкву в конвертик.
Запекаем тыкву 15 минут в духовке.
100 гр. брокколи отправляем в кипящую воду. Солим.
2 небольшие луковицы мелко нарезаем и обжариваем на смеси сливочного масла (1 ст. л.) и оливкового масла (1 ч. л.).
Нарезаем тонко бекон и обжариваем его с луком.
Пропускаем через дуршлаг капусту брокколи и остужаем.
В этом же бульоне обвариваем брюссельскую капусту. Также пропускаем через дуршлаг и остужаем.
Для заправки 1 ч. л. французской горчицы смешиваем с 1 ч. л. мёда, 1 ч. л. бальзамического уксуса и щепоткой молотого черного перца.
Добавляем в заправку 3 ст. л. оливкового масла и перемешиваем.
Нарезаем брюссельскую капусту на дольки.
Смешиваем в салатнике брокколи, чечевицу, листья базилика и брюссельскую капусту.
Добавляем заправку.
Запеченную тыкву также добавляем в салат.
Сервируем на тарелку салат и выкладываем сверху бекон с луком.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
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