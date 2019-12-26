Прямой эфир

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски

26 декабря 2019 08:01
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Ингредиенты: мука, сахар, соль, миндаль, арахис, лимон, яйца, мед, сливочное мало, разрыхлитель, ванильный сахар.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-1

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-3

Просеваем 300 гр муки.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-6

Делаем углубление в просеянной муке и разбиваем туда два яйца и всыпаем 1,5 стакана сахара. Постепенно все перемешиваем.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-9

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-11

Добавляем в тесто 1 ст. л. разрыхлителя, ванильный сахар, 50 гр сливочного масла и щепотку соли.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-14

Отправляем полную столовую ложку меда в тесто.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-17

Поджариваем 300 гр. миндаля и отправляем в тесто. Также добавляем жменю жареного арахиса.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-20

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-22

Натираем цедру лимона и всыпаем в тесто.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-25

На стол посыпаем муку, так как тесто немного капризное.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-28

Лепим из теста «колбаски».

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-31

Предварительно разогреваем духовку на 180 градусов.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-34

Горячий противень застилаем пергаментной бумагой.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-37

Выкладываем на противень наши «колбаски».

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-40

Взбиваем 1 яйцо и смазываем тесто.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-43

Запекаем примерно 20 минут.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-46

Но это не конец!

Извлекаем из духовки тесто, нарезаем ломтиками наискосок и оставляем срезом кверху.

Отправляем печенье еще раз в духовку на 7 минут.

Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски-49

Блюдо готово. Приятного аппетита!

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*На правах рекламы.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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