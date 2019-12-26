Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски

Ингредиенты: мука, сахар, соль, миндаль, арахис, лимон, яйца, мед, сливочное мало, разрыхлитель, ванильный сахар.

Просеваем 300 гр муки.

Делаем углубление в просеянной муке и разбиваем туда два яйца и всыпаем 1,5 стакана сахара. Постепенно все перемешиваем.

Добавляем в тесто 1 ст. л. разрыхлителя, ванильный сахар, 50 гр сливочного масла и щепотку соли.

Отправляем полную столовую ложку меда в тесто.

Поджариваем 300 гр. миндаля и отправляем в тесто. Также добавляем жменю жареного арахиса.

Натираем цедру лимона и всыпаем в тесто.

На стол посыпаем муку, так как тесто немного капризное.

Лепим из теста «колбаски».

Предварительно разогреваем духовку на 180 градусов.

Горячий противень застилаем пергаментной бумагой.

Выкладываем на противень наши «колбаски».

Взбиваем 1 яйцо и смазываем тесто.

Запекаем примерно 20 минут.

Но это не конец! Извлекаем из духовки тесто, нарезаем ломтиками наискосок и оставляем срезом кверху. Отправляем печенье еще раз в духовку на 7 минут.

Блюдо готово. Приятного аппетита!