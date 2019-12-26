Готовим печенье с орехами и мёдом по-итальянски

Ингредиенты: мука, сахар, соль, миндаль, арахис, лимон, яйца, мед, сливочное мало, разрыхлитель, ванильный сахар.
Ингредиенты: мука, сахар, соль, миндаль, арахис, лимон, яйца, мед, сливочное мало, разрыхлитель, ванильный сахар.
Просеваем 300 гр муки.
Делаем углубление в просеянной муке и разбиваем туда два яйца и всыпаем 1,5 стакана сахара. Постепенно все перемешиваем.
Добавляем в тесто 1 ст. л. разрыхлителя, ванильный сахар, 50 гр сливочного масла и щепотку соли.
Отправляем полную столовую ложку меда в тесто.
Поджариваем 300 гр. миндаля и отправляем в тесто. Также добавляем жменю жареного арахиса.
Натираем цедру лимона и всыпаем в тесто.
На стол посыпаем муку, так как тесто немного капризное.
Лепим из теста «колбаски».
Предварительно разогреваем духовку на 180 градусов.
Горячий противень застилаем пергаментной бумагой.
Выкладываем на противень наши «колбаски».
Взбиваем 1 яйцо и смазываем тесто.
Запекаем примерно 20 минут.
Но это не конец!
Извлекаем из духовки тесто, нарезаем ломтиками наискосок и оставляем срезом кверху.
Отправляем печенье еще раз в духовку на 7 минут.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
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