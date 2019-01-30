Готовим необычный французский десерт «плавающие острова». Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак иль флотант – это французский изысканный десерт. Его ещё называют «плавающие острова» или яйца «на снегу». Ингредиенты: яйца, молоко, сахарная пудра, бананы и сок лимона.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак иль флотант – это французский изысканный десерт. Его ещё называют «плавающие острова» или яйца «на снегу». Ингредиенты: яйца, молоко, сахарная пудра, бананы и сок лимона.
Этот десерт всегда подаётся с английским соусом. Для него нам потребуются: желтки и сахарная пудра.
Как приготовить необычный французский десерт «плавающие острова»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.