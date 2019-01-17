Готовим немецкий пирог с квашеной капустой. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак мы приготовим немецкий пирог с квашеной капустой. Ингредиенты: фарш, квашеная капуста, панировочные сухари, сливочное масло, яйца, сметана, лук, соль, перец, тмин и карри.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак мы приготовим немецкий пирог с квашеной капустой. Ингредиенты: фарш, квашеная капуста, панировочные сухари, сливочное масло, яйца, сметана, лук, соль, перец, тмин и карри.
Как приготовить немецкий пирог с квашеной капустой? Узнаете, посмотрев видеоматериал.