Прямой эфир

Готовим немецкий пирог с квашеной капустой. Пошаговый рецепт

17 января 2019 08:12
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак мы приготовим немецкий пирог с квашеной капустой. Ингредиенты: фарш, квашеная капуста, панировочные сухари, сливочное масло, яйца, сметана, лук, соль, перец, тмин и карри.

Готовим немецкий пирог с квашеной капустой. Пошаговый рецепт-1

Как приготовить немецкий пирог с квашеной капустой? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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