Готовим немецкий пирог с квашеной капустой. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня на завтрак мы приготовим немецкий пирог с квашеной капустой. Ингредиенты: фарш, квашеная капуста, панировочные сухари, сливочное масло, яйца, сметана, лук, соль, перец, тмин и карри.