Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Если впереди трудный рабочий день, то позавтракать нужно особенно плотно. Хороший завтрак повышает работоспособность на 30 %. Поэтому сегодня мы приготовим мясные шарики в слоеном тесте и сливочный соус Альфредо. Для основного блюда нам понадобится: фарш, слоеное бездрожжевое тесто, яйца, плавленые сырки, перец, соль, лук и чеснок.
Перемешаем куриный фарш с фаршем кролика 50/50. Нам понадобится 600 граммов.
Чтобы фарш получился более сочным, добавляем немного сливок.
Нарезаем мелко одну луковицу. Обжариваем слегка лук на сливочном масле и охлаждаем.
Два плавленых сырка натираем на терке (охлажденные) и добавляем в фарш. Можно добавить зелень.
В фарш отправляем два взбитых яйца, обжаренный лук и два измельченных зубчика чеснока.
Если фарш будет плохо лепиться, можно добавить немного муки. Теперь хорошо его перемешиваем.
Тесто слоеное бездрожжевое должно быть обязательно комнатной температуры. Тонко раскатываем его и нарезаем на тонкие полоски.
Теперь лепим из фарша шарики и наклеиваем на них полоски из теста. Как нитки на клубок. И отправляем их пока на тарелку с мукой.
Чтобы шарики не подгорели ко дну противня, используем пергаментную бумагу. Обмазываем желтком тесто.
Отправляем наши шарики в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.
Итальянский соус Альфредо готовится очень просто.
Ингредиенты: сливки 30%, сыр пармезан и сливочное масло.
Натираем сыр пармезан – 50 гр. Растапливаем в сотейнике 2 ст. ложки сливочного масла. Добавляем сюда 220 мл сливок.
Можно поэкспериментировать и добавить чеснок, перец.
Лопаткой медленно перемешиваем. Соус должен закипеть и повариться еще 5 минут после этого.
Пришло время добавить натертый пармезан. Непрерывно помешиваем, и на медленном огне варим соус минуты 3.
Блюдо готово. Приятного аппетита!