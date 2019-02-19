Прямой эфир

Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт

19 февраля 2019 08:11
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Если впереди трудный рабочий день, то позавтракать нужно особенно плотно. Хороший завтрак повышает работоспособность на 30 %. Поэтому сегодня мы приготовим мясные шарики в слоеном тесте и сливочный соус Альфредо. Для основного блюда нам понадобится: фарш, слоеное бездрожжевое тесто, яйца, плавленые сырки, перец, соль, лук и чеснок.

Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт-1

Перемешаем куриный фарш с фаршем кролика 50/50.  Нам понадобится 600 граммов.

Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт-4

Чтобы фарш получился более сочным, добавляем немного сливок.

Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт-7

Нарезаем мелко одну луковицу. Обжариваем слегка лук на сливочном масле и охлаждаем.

Два плавленых сырка натираем на терке (охлажденные) и добавляем в фарш. Можно добавить зелень.

В фарш отправляем два взбитых яйца, обжаренный лук и два измельченных зубчика чеснока.

Если фарш будет плохо лепиться, можно добавить немного муки. Теперь хорошо его перемешиваем.

Тесто слоеное бездрожжевое должно быть обязательно комнатной температуры. Тонко раскатываем его и нарезаем на тонкие полоски.

Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт-10

Теперь лепим из фарша шарики и наклеиваем на них полоски из теста. Как нитки на клубок. И отправляем их пока на тарелку с мукой.

Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт-13

Чтобы шарики не подгорели ко дну противня, используем пергаментную бумагу. Обмазываем желтком тесто.

Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт-16

Отправляем наши шарики в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт-19

Итальянский соус Альфредо готовится очень просто.

Ингредиенты: сливки 30%, сыр пармезан и сливочное масло.

Натираем сыр пармезан – 50 гр. Растапливаем в сотейнике 2 ст. ложки сливочного масла. Добавляем сюда 220 мл сливок.

Можно поэкспериментировать и добавить чеснок, перец.

Лопаткой медленно перемешиваем. Соус должен закипеть и повариться еще 5 минут после этого.

Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт-22

Пришло время добавить натертый пармезан. Непрерывно помешиваем, и на медленном огне варим соус минуты 3.

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт-25

 

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