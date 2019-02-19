Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ: Если впереди трудный рабочий день, то позавтракать нужно особенно плотно. Хороший завтрак повышает работоспособность на 30 %. Поэтому сегодня мы приготовим мясные шарики в слоеном тесте и сливочный соус Альфредо. Для основного блюда нам понадобится: фарш, слоеное бездрожжевое тесто, яйца, плавленые сырки, перец, соль, лук и чеснок.

Перемешаем куриный фарш с фаршем кролика 50/50. Нам понадобится 600 граммов.

Чтобы фарш получился более сочным, добавляем немного сливок.

Нарезаем мелко одну луковицу. Обжариваем слегка лук на сливочном масле и охлаждаем.

Два плавленых сырка натираем на терке (охлажденные) и добавляем в фарш. Можно добавить зелень.

В фарш отправляем два взбитых яйца, обжаренный лук и два измельченных зубчика чеснока.

Если фарш будет плохо лепиться, можно добавить немного муки. Теперь хорошо его перемешиваем.

Тесто слоеное бездрожжевое должно быть обязательно комнатной температуры. Тонко раскатываем его и нарезаем на тонкие полоски.