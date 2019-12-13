Прямой эфир

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке

13 декабря 2019 07:06
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Ингредиенты: куриные окорочка, лук репчатый, чеснок, гвоздика, морковь, сливочное масло, сыр, петрушка, тимьян, сахар, растительное масло, херес и багет.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-1

Варим бульон из куриных окорочков.

Разрезаем морковь и лук пополам. В нашем случае это лук-шалот.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-4

Лук-шалот протыкаем гвоздикой и отправляем в бульон.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-7

Обжариваем лук и морковь на сухой сковороде и отправляем также в бульон. Слегка солим.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-10

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-12

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-14

Очищаем 4 луковицы и мелко нарезаем. Обжариваем в отдельной кастрюле на растительном масле (3 ст. л.). Добавляем 1 ст. л. сахара.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-17

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-19

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-21

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-23

Очищаем 3 зубчика чеснока и разрезаем на дольки.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-26

Багет нарезаем и подсушиваем в разогретой духовке на 180 градусов минут 12. Получились гренки.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-29

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-31

Когда лук отдал влагу и начал жариться, добавляем воду (2 ст. л.). Когда вода выпарится, добавляем еще воду. И так повторяем раз пять.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-34

Забрасываем к луку нарезанный чеснок и 30 гр сливочного масла.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-37

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-39

Добавляем в бульон стебли петрушки и тимьян.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-42

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-44

Мелко нарезаем вершки петрушки и добавляем их к луку.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-47

Когда овощи в бульоне уже сварились, извлекаем их.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-50

Оставляем вариться курицу.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-53

Когда вода в луке снова испарилась, отправляем к нему для аромата херес. Солим.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-56

Готовый лук станет немного скользким. Это его правильное состояние для лукового супа.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-59

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-61

30 гр. сыра моццарелла (подойдет любой сыр, который хорошо плавится) нарезаем.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-64

Добавляем к луку куриный бульон. Суп луковый должен быть густым. 3 минуты тушим его.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-67

В керамическую посуду отправляем суп. Сверху выкладываем гренки и сыр.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-70

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-72

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-74

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-76

Отправляем суп в духовку. Ждем, когда сыр расплавится.

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-79

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-82

Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке-84

*На правах рекламы.

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