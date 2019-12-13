Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке

Ингредиенты: куриные окорочка, лук репчатый, чеснок, гвоздика, морковь, сливочное масло, сыр, петрушка, тимьян, сахар, растительное масло, херес и багет.
Ингредиенты: куриные окорочка, лук репчатый, чеснок, гвоздика, морковь, сливочное масло, сыр, петрушка, тимьян, сахар, растительное масло, херес и багет.
Варим бульон из куриных окорочков.
Разрезаем морковь и лук пополам. В нашем случае это лук-шалот.
Лук-шалот протыкаем гвоздикой и отправляем в бульон.
Обжариваем лук и морковь на сухой сковороде и отправляем также в бульон. Слегка солим.
Очищаем 4 луковицы и мелко нарезаем. Обжариваем в отдельной кастрюле на растительном масле (3 ст. л.). Добавляем 1 ст. л. сахара.
Очищаем 3 зубчика чеснока и разрезаем на дольки.
Багет нарезаем и подсушиваем в разогретой духовке на 180 градусов минут 12. Получились гренки.
Когда лук отдал влагу и начал жариться, добавляем воду (2 ст. л.). Когда вода выпарится, добавляем еще воду. И так повторяем раз пять.
Забрасываем к луку нарезанный чеснок и 30 гр сливочного масла.
Добавляем в бульон стебли петрушки и тимьян.
Мелко нарезаем вершки петрушки и добавляем их к луку.
Когда овощи в бульоне уже сварились, извлекаем их.
Оставляем вариться курицу.
Когда вода в луке снова испарилась, отправляем к нему для аромата херес. Солим.
Готовый лук станет немного скользким. Это его правильное состояние для лукового супа.
30 гр. сыра моццарелла (подойдет любой сыр, который хорошо плавится) нарезаем.
Добавляем к луку куриный бульон. Суп луковый должен быть густым. 3 минуты тушим его.
В керамическую посуду отправляем суп. Сверху выкладываем гренки и сыр.
Отправляем суп в духовку. Ждем, когда сыр расплавится.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
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