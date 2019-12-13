Готовим луковый суп из простых ингредиентов в духовке

Ингредиенты: куриные окорочка, лук репчатый, чеснок, гвоздика, морковь, сливочное масло, сыр, петрушка, тимьян, сахар, растительное масло, херес и багет.

Варим бульон из куриных окорочков.

Разрезаем морковь и лук пополам. В нашем случае это лук-шалот.

Лук-шалот протыкаем гвоздикой и отправляем в бульон.

Обжариваем лук и морковь на сухой сковороде и отправляем также в бульон. Слегка солим.

Очищаем 4 луковицы и мелко нарезаем. Обжариваем в отдельной кастрюле на растительном масле (3 ст. л.). Добавляем 1 ст. л. сахара.

Очищаем 3 зубчика чеснока и разрезаем на дольки.

Багет нарезаем и подсушиваем в разогретой духовке на 180 градусов минут 12. Получились гренки.

Когда лук отдал влагу и начал жариться, добавляем воду (2 ст. л.). Когда вода выпарится, добавляем еще воду. И так повторяем раз пять.

Забрасываем к луку нарезанный чеснок и 30 гр сливочного масла.

Добавляем в бульон стебли петрушки и тимьян.

Мелко нарезаем вершки петрушки и добавляем их к луку.

Когда овощи в бульоне уже сварились, извлекаем их.

Оставляем вариться курицу.

Когда вода в луке снова испарилась, отправляем к нему для аромата херес. Солим.

Готовый лук станет немного скользким. Это его правильное состояние для лукового супа.

30 гр. сыра моццарелла (подойдет любой сыр, который хорошо плавится) нарезаем.

Добавляем к луку куриный бульон. Суп луковый должен быть густым. 3 минуты тушим его.

В керамическую посуду отправляем суп. Сверху выкладываем гренки и сыр.

Отправляем суп в духовку. Ждем, когда сыр расплавится.

Блюдо готово. Приятного аппетита!