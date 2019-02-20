Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня царицей нашего стола станет гречка, а приготовим мы из этой крупы котлеты. Прекрасным дополнением к ним станет сливочно-овощной соус.
Ингредиенты: гречка, свекла, морковь, лук, кабачок, белокочанная капуста, растительное масло, яйца, соль, перец, мука.
Первым делом промываем и немного просушиваем гречку. Чтобы каша была вкусной, обжарим ее немного в кастрюле с толстым дном. Добавляем растительного масла.
Пропорции: стакан гречки на 2 стакана воды. Вода должна быть горячей.
На медленном огне варим кашу.
Кабачок натираем на мелкой терке.
Свёклу и морковь натираем на крупной терке.
Нарезаем мелко капусту и лук.
Смешиваем овощи в отдельной форме и добавляем готовую охлажденную гречневую кашу.
3 яйца немного взбиваем и отправляем в овощной салат с гречкой.
Соль и перец – по вкусу.
Мука – 4 ст.ложки.
Тесто для овощных котлет готово!
Лепим мокрыми руками.
Сковородка разогрета – жарим котлеты на растительном масле без крышки, чтобы они не развалились.
Обжариваем по 2 минуты с каждой стороны.
Котлеты готовы. Приятного аппетита!
Соус приготовим из брокколи, также нам потребуются сливки, петрушка, твердый сыр, чеснок и оливковое масло.
Варим 100 гр. брокколи.
Натираем твердый сыр.
Мелко нарезаем зелень.
Ставим сковороду на огонь, добавляем оливковое масло. Можно немного добавить сливочного масла. Отправляем сюда брокколи.
Поливаем слегка горячей водой, чтобы капуста потушилась 3 минуты.
Отправляем два зубчика чеснока в брокколи.
Сливки 33%, 150 мл. – заливаем капусту, сюда же добавляем зелень и немного солим.
4 минуты брокколи тушится.
Добавляем натертый сыр.
Осталось массу взбить в блендере.
Этот соус нужно подавать горячим.
Блюдо готово. Приятного аппетита!