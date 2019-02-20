Прямой эфир

Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт

20 февраля 2019 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:   
Сегодня царицей нашего стола станет гречка, а приготовим мы из этой крупы котлеты. Прекрасным дополнением к ним станет сливочно-овощной соус.

Ингредиенты: гречка, свекла, морковь, лук, кабачок, белокочанная капуста, растительное масло, яйца, соль, перец, мука.  

Первым делом промываем и немного просушиваем гречку. Чтобы каша была вкусной, обжарим ее немного в кастрюле с толстым дном. Добавляем растительного масла.

Пропорции: стакан гречки на 2 стакана воды. Вода должна быть горячей.

Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт-1

На медленном огне варим кашу.

Кабачок натираем на мелкой терке.

Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт-4

Свёклу и морковь натираем на крупной терке.

Нарезаем мелко капусту и лук.

Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт-7

Смешиваем овощи в отдельной форме и добавляем готовую охлажденную гречневую кашу.

3 яйца немного взбиваем и отправляем в овощной салат с гречкой.

Соль и перец – по вкусу.

Мука – 4 ст.ложки.

Тесто для овощных котлет готово!

Лепим мокрыми руками.

Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт-10

Сковородка разогрета – жарим котлеты на растительном масле без крышки, чтобы они не развалились.

Обжариваем по 2 минуты с каждой стороны.

Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт-13

Котлеты готовы. Приятного аппетита!

Соус приготовим из брокколи, также нам потребуются сливки, петрушка, твердый сыр, чеснок и оливковое масло.   

Варим 100 гр. брокколи.

Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт-16

Натираем твердый сыр.

Мелко нарезаем зелень.

Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт-19

Ставим сковороду на огонь, добавляем оливковое масло. Можно немного добавить сливочного масла. Отправляем сюда брокколи.

Поливаем слегка горячей водой, чтобы капуста потушилась 3 минуты.

Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт-22

Отправляем два зубчика чеснока в брокколи.

Сливки 33%, 150 мл. – заливаем капусту, сюда же добавляем зелень и немного солим.

Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт-25

4 минуты брокколи тушится.

Добавляем натертый сыр.

Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт-28

Осталось массу взбить в блендере.

Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт-31

Этот соус нужно подавать горячим.

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт
19 февраля 2019 08:11

Готовим мясные шарики в слоёном тесте и сливочный соус Альфредо. Пошаговый рецепт

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт
14 февраля 2019 07:08

Готовим завтрак для влюблённых. Пошаговый рецепт

Готовим итальянский омлет. Пошаговый рецепт
13 февраля 2019 08:08

Готовим итальянский омлет. Пошаговый рецепт