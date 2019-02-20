Готовим котлеты из гречки в сливочно-овощном соусе. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня царицей нашего стола станет гречка, а приготовим мы из этой крупы котлеты. Прекрасным дополнением к ним станет сливочно-овощной соус.

Ингредиенты: гречка, свекла, морковь, лук, кабачок, белокочанная капуста, растительное масло, яйца, соль, перец, мука.

Первым делом промываем и немного просушиваем гречку. Чтобы каша была вкусной, обжарим ее немного в кастрюле с толстым дном. Добавляем растительного масла.

Пропорции: стакан гречки на 2 стакана воды. Вода должна быть горячей.