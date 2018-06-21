Прямой эфир

Готовим котлеты из двух видов мяса с грибами и сыром. Пошаговый рецепт

21 июня 2018 09:01
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Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим котлеты из двух видов мяса с грибами и сыром. Для этого нам понадобятся: свинина филей, куриное филе, сыр, лук, грибы, масло подсолнечное, майонез, горчица, мука, соль, черный перец.  

Готовим котлеты из двух видов мяса с грибами и сыром. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить котлеты из двух видов мяса с грибами и сыром? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Еда # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Рецепты

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