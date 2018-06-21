Готовим котлеты из двух видов мяса с грибами и сыром. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим котлеты из двух видов мяса с грибами и сыром. Для этого нам понадобятся: свинина – филей, куриное филе, сыр, лук, грибы, масло подсолнечное, майонез, горчица, мука, соль, черный перец.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим котлеты из двух видов мяса с грибами и сыром. Для этого нам понадобятся: свинина – филей, куриное филе, сыр, лук, грибы, масло подсолнечное, майонез, горчица, мука, соль, черный перец.
Как приготовить котлеты из двух видов мяса с грибами и сыром? Узнаете, посмотрев видеоматериал.