Готовим котлеты из двух видов мяса с грибами и сыром. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим котлеты из двух видов мяса с грибами и сыром. Для этого нам понадобятся: свинина – филей, куриное филе, сыр, лук, грибы, масло подсолнечное, майонез, горчица, мука, соль, черный перец.