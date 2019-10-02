Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак

Ингредиенты: кабачок, творог, твердый сыр, репчатый лук, чеснок, шпинат, укроп и петрушка, лаваш, греческий йогурт.
Извлекаем из кабачка семечки. Молодой овощ можно не очищать от кожуры.
Ингредиенты: кабачок, творог, твердый сыр, репчатый лук, чеснок, шпинат, укроп и петрушка, лаваш, греческий йогурт.
Извлекаем из кабачка семечки. Молодой овощ можно не очищать от кожуры.
Нарезаем мелко кабачок среднего размера и 1 луковицу.
Слегка обжариваем лук на 1 ст.л. растительного масла.
Нарезаем 30 гр листьев шпината.
Отправляем к луку шпинат и кабачок. Тушим минут 5.
Для начинки 50 гр твердого или полутвердого сыра натираем на крупную терку .
50 гр. крупнозернистого творога смешиваем с натертым сыром.
1-2 зубчика чеснока крошим в начинку.
Нарезаем мелко петрушку и укроп.
Соединяем все ингредиенты начинки.
Лаваш разрезаем на листы среднего размера.
Выкладываем начинку на лист лаваша и заворачиваем конвертиками.
Поджариваем конвертики на растительном масле по полминуты с каждой стороны.
Завтрак готов. Рекомендуем подавать с греческим йогуртом. Приятного аппетита!
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