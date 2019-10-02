Прямой эфир

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак

02 октября 2019 07:17
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Ингредиенты: кабачок, творог, твердый сыр, репчатый лук, чеснок, шпинат, укроп и петрушка, лаваш, греческий йогурт.

Извлекаем из кабачка семечки. Молодой овощ можно не очищать от кожуры.

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-1

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-3

Нарезаем мелко кабачок среднего размера и 1 луковицу.

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-6

Слегка обжариваем лук на 1 ст.л. растительного масла.

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-9

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-11

Нарезаем 30 гр листьев шпината.

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-14

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-16

Отправляем к луку шпинат и кабачок. Тушим минут 5.

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-19

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-21

Для начинки 50 гр твердого или полутвердого сыра натираем на крупную терку .

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-24

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-26

50 гр. крупнозернистого творога смешиваем с натертым сыром.

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-29

1-2 зубчика чеснока крошим в начинку.

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-32

Нарезаем мелко петрушку и укроп.

Соединяем все ингредиенты начинки.

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-35

Лаваш разрезаем на листы среднего размера.

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-38

Выкладываем начинку на лист лаваша и заворачиваем конвертиками.

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-41

Поджариваем конвертики на растительном масле по полминуты с каждой стороны.

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-44

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-46

Завтрак готов. Рекомендуем подавать с греческим йогуртом. Приятного аппетита!

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-49

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-51

Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак-53

*На правах рекламы.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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