Готовим конвертики из лаваша с кабачково-творожной начинкой. Идеальный завтрак

Ингредиенты: кабачок, творог, твердый сыр, репчатый лук, чеснок, шпинат, укроп и петрушка, лаваш, греческий йогурт.

Извлекаем из кабачка семечки. Молодой овощ можно не очищать от кожуры.

Нарезаем мелко кабачок среднего размера и 1 луковицу.

Слегка обжариваем лук на 1 ст.л. растительного масла.

Нарезаем 30 гр листьев шпината.

Отправляем к луку шпинат и кабачок. Тушим минут 5.

Для начинки 50 гр твердого или полутвердого сыра натираем на крупную терку .

50 гр. крупнозернистого творога смешиваем с натертым сыром.

1-2 зубчика чеснока крошим в начинку.

Нарезаем мелко петрушку и укроп. Соединяем все ингредиенты начинки.

Лаваш разрезаем на листы среднего размера.

Выкладываем начинку на лист лаваша и заворачиваем конвертиками.

Поджариваем конвертики на растительном масле по полминуты с каждой стороны.

Завтрак готов. Рекомендуем подавать с греческим йогуртом. Приятного аппетита!