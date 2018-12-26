Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня будем готовить салат «Оливье». Я расскажу, как преобразить этот салат и сделать его фаворитом праздничного стола. Для него нам понадобится: картошка, морковка, консервированный горошек, отварные яйца, каперсы, бочковые огурцы, отварная говядина, сок свеклы.

Для соуса: сметана (5 чайных ложек), майонез (2,5 чайных ложки), сок половины лимона и сахар (1 чайная ложка).

1) Нарезать сырой картофель кубиками, после чего отварить его. Такой способ приготовления картофеля позволит избежать вязкости, которая присуща этому овощу, сваренному «в мундире». Достаточно 3 клубня картофеля.

2) Сырую морковь также нарезаем кубиками.

3) В кастрюлю с водой добавить одну чайную ложку соли и две чайных ложки сахара (что придаст овощам сладкий пикантный вкус). 4) Опустить в воду морковь, а через 5 минут добавить в кастрюлю картофель. Варить овощи до готовности, после чего отбросить на сито и слить воду.

5) Очищенный от кожуры огурец нарезать кубиками.

6) Сваренную говядину нарезать кубиками. Подсказка: если вы хотите вкусный бульон – варите говядину в холодной воде, а если сочное мясо – то сразу погружайте в кипяток.

7) Для приготовления соуса смешать сок лимона, сахар, сметану и майонез. 8) Смешать подготовленные ингредиенты, добавить консервированный горошек, каперсы (30 г) и соус.

9) Сварить вкрутую 6 яиц. Чтобы покрасить их, поместите в сок свеклы на несколько минут.