Прямой эфир

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт

26 декабря 2018 07:15
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня будем готовить салат «Оливье». Я расскажу, как преобразить этот салат и сделать его фаворитом праздничного стола. Для него нам понадобится: картошка, морковка, консервированный горошек, отварные яйца, каперсы, бочковые огурцы, отварная говядина, сок свеклы.    

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-1

Для соуса: сметана (5 чайных ложек), майонез (2,5 чайных ложки), сок половины лимона и сахар (1 чайная ложка). 

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-4

1) Нарезать сырой картофель кубиками, после чего отварить его. Такой способ приготовления картофеля позволит избежать вязкости, которая присуща этому овощу, сваренному «в мундире». Достаточно 3 клубня картофеля.

2) Сырую морковь также нарезаем кубиками.

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-7

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-9

3) В кастрюлю с водой добавить одну чайную ложку соли и две чайных ложки сахара (что придаст овощам сладкий пикантный вкус).

4) Опустить в воду морковь, а через 5 минут добавить в кастрюлю картофель. Варить овощи до готовности, после чего отбросить на сито и слить воду.

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-12

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-14

5) Очищенный от кожуры огурец нарезать кубиками.

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-17

6) Сваренную говядину нарезать кубиками.

Подсказка: если вы хотите вкусный бульон – варите говядину в холодной воде, а если сочное мясо – то сразу погружайте в кипяток.

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-20

7) Для приготовления соуса смешать сок лимона, сахар, сметану и майонез.

8) Смешать подготовленные ингредиенты, добавить консервированный горошек, каперсы (30 г) и соус.

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-23

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-25

9) Сварить вкрутую 6 яиц. Чтобы покрасить их, поместите в сок свеклы на несколько минут.

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-28

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-30

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-32

10) Приготовить свинок из яиц (как это сделать вы узнаете, посмотрев видеоматериал). После чего украсить ими приготовленный салат.

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-35

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-37

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-39

Готовим идеальный оливье, который задобрит Жёлтую Свинью. Пошаговый рецепт-41

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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