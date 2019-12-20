Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами

Ингредиенты: картофельное пюре, орехи, твердый сыр, зеленый лук, яйца, мука, панировочные сухари, подсолнечное масло.

Картофельное пюре предварительно готовим и остужаем. Достаточно будет 400 граммов.

Натираем 100 гр сыра на крупной терке и смешиваем с картофельным пюре.

Орехи подойдут любые. Обжариваем их на сухой сковороде.

Разбиваем 2 яйца. Желтки отправляем к пюре, а белки взбиваем. И еще одно яйцо разбиваем в тесто.

Крошим в тесто зеленый лук (трети стандартного пучка будет достаточно).

Измельчаем орехи в блендере и также добавляем в основную массу.

Добавляем 50 гр муки в тесто.

Перемешиваем. Нагреваем в глубокой сковороде большое количество подсолнечного масла.

Лепим шарики из теста и панируем их в таком порядке: мука, белок, сухари.

Обжариваем шарики в кипящем масле 4 минуты.

Отправляем на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.

Сервируем тарелку зеленым салатом и выкладываем сверху готовые шарики.

Блюдо готово. Приятного аппетита!