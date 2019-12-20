Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами

Ингредиенты: картофельное пюре, орехи, твердый сыр, зеленый лук, яйца, мука, панировочные сухари, подсолнечное масло.
Ингредиенты: картофельное пюре, орехи, твердый сыр, зеленый лук, яйца, мука, панировочные сухари, подсолнечное масло.
Картофельное пюре предварительно готовим и остужаем. Достаточно будет 400 граммов.
Натираем 100 гр сыра на крупной терке и смешиваем с картофельным пюре.
Орехи подойдут любые. Обжариваем их на сухой сковороде.
Разбиваем 2 яйца. Желтки отправляем к пюре, а белки взбиваем. И еще одно яйцо разбиваем в тесто.
Крошим в тесто зеленый лук (трети стандартного пучка будет достаточно).
Измельчаем орехи в блендере и также добавляем в основную массу.
Добавляем 50 гр муки в тесто.
Перемешиваем.
Нагреваем в глубокой сковороде большое количество подсолнечного масла.
Лепим шарики из теста и панируем их в таком порядке: мука, белок, сухари.
Обжариваем шарики в кипящем масле 4 минуты.
Отправляем на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.
Сервируем тарелку зеленым салатом и выкладываем сверху готовые шарики.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
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