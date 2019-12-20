Прямой эфир

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами

20 декабря 2019 08:03
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Ингредиенты: картофельное пюре, орехи, твердый сыр, зеленый лук, яйца, мука, панировочные сухари, подсолнечное масло.

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-1

Картофельное пюре предварительно готовим и остужаем. Достаточно будет 400 граммов.

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-4

Натираем 100 гр сыра на крупной терке и смешиваем с картофельным пюре.

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-7

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-9

Орехи подойдут любые. Обжариваем их на сухой сковороде.

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-12

Разбиваем 2 яйца. Желтки отправляем к пюре, а белки взбиваем. И еще одно яйцо разбиваем в тесто.

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-15

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-17

Крошим в тесто зеленый лук (трети стандартного пучка будет достаточно).

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-20

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-22

Измельчаем орехи в блендере и также добавляем в основную массу.

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-25

Добавляем 50 гр муки в тесто.

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-28

Перемешиваем.

Нагреваем в глубокой сковороде большое количество подсолнечного масла.

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-31

Лепим шарики из теста и панируем их в таком порядке: мука, белок, сухари.

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-34

Обжариваем шарики в кипящем масле 4 минуты.

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-37

Отправляем на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла.

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-40

Сервируем тарелку зеленым салатом и выкладываем сверху готовые шарики.

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-43

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Готовим хрустящие картофельные шарики с орехами-46

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# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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