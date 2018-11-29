Готовим хрустящие картофельные оладьи по рецепту шеф-повара Гордона Рамзи. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня мы совершим кулинарное путешествие в Америку, мы приготовим хашбраун по рецепту Гордона Рамзи. Хашбрауны похожи на белорусские драники только с американским акцентом. Для этого нам понадобится: картошка, лук, соль, черный перец, коричневый сахар, оливковое масло, сливочное масло, яйца, бекон. Шаг №1. Первым делом мы натрем картошку на крупной терке. В наше блюдо лучше подойдут твердые сорта картофеля. Мы будем делать один большой блин. Нам понадобится где-то 5 средних клубней.

Родина картошки – Южная Америка. В Европу картофель привезли в XVI веке испанцы после того, как они завоевали инков. В Россию картофель привез Петр I. Изначально это было лекарственное растение, только Екатерина II буквально заставила всех выращивать картошку и ее есть. Сначала люди сопротивлялись, даже были картофельные бунты, а потом картошка стала нашим вторым хлебом. Американцы любят картошку не меньше белорусов. Ежегодно один американец съедает 126 фунтов картофеля. Но только одну треть в чистом виде, все остальное фаст-фуд. В Южной Америке провели исследование и оказалось, что питаться хорошим отварным запеченным картофелем и молоком, то этого будет достаточно для здорового образа жизни. Не зря южно-африканские фермеры отличались крепким здоровьем. Шаг № 2. Подготовим бекон, нарезаем его тоненько-тоненько.

Американцы вообще питают страсть к бекону, они его едят даже в сладких блюдах: и в маффинах, и в мороженом. Есть рецепты вкусных коктейлей с беконом и у меня будет исключительно американский рецепт, потому что я его сделаю сладковатым. Шаг №3. Отжимаем картошку.

Хашбрауны, как и белорусские драники, готовятся без муки. Шаг №4. Натираем лук.

Если есть лук в сыром виде каждый день, то вполне возможно вам не грозят вирусы. Шаг №5. Отправляем лук к картошке.

Шаг №6. Добавляем соль и черный перец по вкусу и все перемешиваем.

Шаг №7. На сковородку добавляем немного подсолнечного масла, нагреваем сковородку.

В Америке добавляют оливковое масло, как и в европейских странах. Шаг №8. На сковородку отправляем наш картофель, равномерно его распределив по всей поверхности.

Шаг №9. По краям отправляем еще сливочное масло, оно должно растопиться. Оно наш хашбраун сделает хрустящим и обволакивает наше блюдо со всех сторон.

Американский завтрак – это целая история. Хорошие хозяйки никогда не будут повторять блюда, которые они готовили на завтрак, например, за ужином. Это даже некрасиво, например, печь на ужин панкейки. Исключительно на завтрак! Шаг №10. Когда наша картошка схватилась, переворачиваем ее. Для этого накрываем сковороду тарелкой, переворачиваем и отправляем хашбраун другой стороной снова на сковородку.

Шаг №11. Нагреваем духовку на 190 градусов. Отправляем жареный хашбраун в форму. Шаг №12. Жарим бекон на сливочном масле с коричневым сахаром. Это сочетание карамелизирует наш бекон. Добавляем три чайные ложки сахара. Это сделает бекон с хрустящей сладковатой корочкой.

Шаг №13. На наш хашбраун отправляем яйца. Помещаем блюдо в духовку на 10 минут.