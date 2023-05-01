Прямой эфир

Готовим грибной паштет со сливочным сыром. Рецепт и секреты кулинара

01 мая 2023 15:37
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Лена Климук, кулинар:  
Сегодня мы приготовим очень простой, но вкусный паштет из шампиньонов. В первую очередь нагреем сковородку и нарежем грибы. Шампиньоны можно нарезать в абсолютно произвольной форме на достаточно большие куски. На разогретую сковородку отправляем сливочное масло, веточки свежего тимьяна и грибы.  

Готовим грибной паштет со сливочным сыром. Рецепт и секреты кулинара-1

Чтобы у грибов была красивая, румяная корочка и чтобы они поджарились, а не потушились (в них очень много влаги), не кладите много грибов на сковородку.  

Готовим грибной паштет со сливочным сыром. Рецепт и секреты кулинара-4

Грибы обжарились, перекладываем их в чашу блендера.

Готовим грибной паштет со сливочным сыром. Рецепт и секреты кулинара-7

Добавляем немного горчицы, соль, черный перец и сливочный сыр.  

Готовим грибной паштет со сливочным сыром. Рецепт и секреты кулинара-10

Пробиваем все блендером. Перекладываем грибной паштет в тарелку. Подать его можно с теплым хлебом. Мы его подогреем на сковородке. Подогрелся – выкладываем, будем сервировать.  

Готовим грибной паштет со сливочным сыром. Рецепт и секреты кулинара-13

Сервируем на тарелку. Намажем моим любимым способом – обратной стороной чайной ложки. Немного черного перца и свежего тимьяна.

Готовим грибной паштет со сливочным сыром. Рецепт и секреты кулинара-16

Поверьте, этот грибной паштет точно вас удивит!  

Готовим грибной паштет со сливочным сыром. Рецепт и секреты кулинара-19

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