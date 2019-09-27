Готовим гречневую кашу с грибами

Ингредиенты: гречневая крупа, вода, сливочное масло, репчатый лук, шампиньоны.

Первым делом поджариваем на сковороде 1 стакан гречневой крупы.

2 стакана воды подогреваем в чайнике.

Отправляем крупу в кастрюлю и заливаем горячей водой в пропорциях 1/2.

Сразу солим и добавляем 1 ст.л. сливочного масла.

Когда каша закипела, уменьшаем огонь.

Накрываем полотенцем, а затем – крышкой кастрюлю. Таким образом, создаем паровую баню.

Промываем шампиньоны с помощью муки. Для этого выкладываем грибы в сито, посыпаем мукой и поливаем водой.

Отрезаем ножки у шампиньонов, нарезаем грибы на дольки до 5 мм.

Очищаем и нарезаем 1 луковицу.

Поджариваем лук на подсолнечном масле.

Добавляем к луку грибы. Перемешиваем.

Каша сварилась: снимаем с варочной панели и заворачиваем в плотное полотенце. Даем постоять минут 10.