Готовим гречневую кашу с грибами

Ингредиенты: гречневая крупа, вода, сливочное масло, репчатый лук, шампиньоны.
Ингредиенты: гречневая крупа, вода, сливочное масло, репчатый лук, шампиньоны.
Первым делом поджариваем на сковороде 1 стакан гречневой крупы.
2 стакана воды подогреваем в чайнике.
Отправляем крупу в кастрюлю и заливаем горячей водой в пропорциях 1/2.
Сразу солим и добавляем 1 ст.л. сливочного масла.
Когда каша закипела, уменьшаем огонь.
Накрываем полотенцем, а затем – крышкой кастрюлю. Таким образом, создаем паровую баню.
Промываем шампиньоны с помощью муки. Для этого выкладываем грибы в сито, посыпаем мукой и поливаем водой.
Отрезаем ножки у шампиньонов, нарезаем грибы на дольки до 5 мм.
Очищаем и нарезаем 1 луковицу.
Поджариваем лук на подсолнечном масле.
Добавляем к луку грибы. Перемешиваем.
Каша сварилась: снимаем с варочной панели и заворачиваем в плотное полотенце. Даем постоять минут 10.
Блюдо готово. Приятного аппетита!