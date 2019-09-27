Прямой эфир

Готовим гречневую кашу с грибами

27 сентября 2019 06:39
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Ингредиенты: гречневая крупа, вода, сливочное масло, репчатый лук, шампиньоны.

Готовим гречневую кашу с грибами-1

Первым делом поджариваем на сковороде 1 стакан гречневой крупы.

Готовим гречневую кашу с грибами-4

2 стакана воды подогреваем в чайнике.

Готовим гречневую кашу с грибами-7

Отправляем крупу в кастрюлю и заливаем горячей водой в пропорциях 1/2.

Готовим гречневую кашу с грибами-10

Сразу солим и добавляем 1 ст.л. сливочного масла.

Готовим гречневую кашу с грибами-13

Когда каша закипела, уменьшаем огонь.

Готовим гречневую кашу с грибами-16

Накрываем полотенцем, а затем – крышкой кастрюлю. Таким образом, создаем паровую баню.

Готовим гречневую кашу с грибами-19

Готовим гречневую кашу с грибами-21

Промываем шампиньоны с помощью муки. Для этого выкладываем грибы в сито, посыпаем мукой и поливаем водой.

Готовим гречневую кашу с грибами-24

Отрезаем ножки у шампиньонов, нарезаем грибы на дольки до 5 мм.

Готовим гречневую кашу с грибами-27

Очищаем и нарезаем 1 луковицу.

Готовим гречневую кашу с грибами-30

Поджариваем лук на подсолнечном масле.

Готовим гречневую кашу с грибами-33

Готовим гречневую кашу с грибами-35

Добавляем к луку грибы. Перемешиваем.

Готовим гречневую кашу с грибами-38

Готовим гречневую кашу с грибами-40

Каша сварилась: снимаем с варочной панели и заворачиваем в плотное полотенце. Даем постоять минут 10.

Готовим гречневую кашу с грибами-43

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Готовим гречневую кашу с грибами-46

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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