Готовим говядину тушеную с белыми грибами и гречкой. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим говядину тушеную с белыми грибами и гречкой. Для этого нам понадобятся: говяжья вырезка, лук, белые грибы, гречка отварная, сливки, масло подсолнечное, соль, черный перец, паприка.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим говядину тушеную с белыми грибами и гречкой. Для этого нам понадобятся: говяжья вырезка, лук, белые грибы, гречка отварная, сливки, масло подсолнечное, соль, черный перец, паприка.
Как приготовить говядину тушеную с белыми грибами и гречкой? Узнаете, посмотрев видеоматериал.