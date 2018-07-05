Готовим говядину тушеную с белыми грибами и гречкой. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим говядину тушеную с белыми грибами и гречкой. Для этого нам понадобятся: говяжья вырезка, лук, белые грибы, гречка отварная, сливки, масло подсолнечное, соль, черный перец, паприка.