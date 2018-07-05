Прямой эфир

Готовим говядину тушеную с белыми грибами и гречкой. Пошаговый рецепт

05 июля 2018 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим говядину тушеную с белыми грибами и гречкой. Для этого нам понадобятся: говяжья вырезка, лук, белые грибы, гречка отварная, сливки, масло подсолнечное, соль, черный перец, паприка.

Готовим говядину тушеную с белыми грибами и гречкой. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить говядину тушеную с белыми грибами и гречкой? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Рецепты # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Еда

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим клубничный десерт. Пошаговый рецепт
04 июля 2018 08:25

Готовим клубничный десерт. Пошаговый рецепт

Готовим свинину в горчичном соусе с картофелем. Пошаговый рецепт
29 июня 2018 06:50

Готовим свинину в горчичном соусе с картофелем. Пошаговый рецепт

Готовим смаженину из свинины. Пошаговый рецепт
28 июня 2018 06:48

Готовим смаженину из свинины. Пошаговый рецепт