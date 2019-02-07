Готовим фруктовый омлет для детей. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня у нас на завтрак фруктовый омлет, мои дети его просто обожают. Для него нам понадобятся яйца, сливки, соль, подсолнечное масло, сахар и фрукты (бананы, яблоко, киви, хурма).