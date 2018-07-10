Прямой эфир

Готовим филе речной форели с сыром и баклажанами. Пошаговый рецепт

10 июля 2018 06:37
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Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим филе речной форели с сыром и баклажанами. Для этого нам понадобятся: филе речной форели, баклажан, сыр сычужный, масло подсолнечное, тимьян, соль, черный перец.

Готовим филе речной форели с сыром и баклажанами. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить филе речной форели с сыром и баклажанами? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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