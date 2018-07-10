Готовим филе речной форели с сыром и баклажанами. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим филе речной форели с сыром и баклажанами. Для этого нам понадобятся: филе речной форели, баклажан, сыр сычужный, масло подсолнечное, тимьян, соль, черный перец.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим филе речной форели с сыром и баклажанами. Для этого нам понадобятся: филе речной форели, баклажан, сыр сычужный, масло подсолнечное, тимьян, соль, черный перец.
Как приготовить филе речной форели с сыром и баклажанами? Узнаете, посмотрев видеоматериал.