Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим натуральную «Фанту». Для неё нам понадобятся: апельсин, вода, сахар, лимон и газированная вода.
Два апельсина разрезаем на 4 части. 1 стакан сахара и 700 мл воды отправляем в кастрюлю.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим натуральную «Фанту». Для неё нам понадобятся: апельсин, вода, сахар, лимон и газированная вода.
Два апельсина разрезаем на 4 части. 1 стакан сахара и 700 мл воды отправляем в кастрюлю.
Варим 15 минут.
Разомнём два лимона, чтобы выдавить сок было проще. Разрезаем пополам, и сок сам вытекает с стакан.
Перекладываем апельсины из кастрюли в блендер. Сюда же – сок лимона.
Добавляем апельсиновый компот к измельчённым апельсинам. И пропускаем напиток через сито.
В стакан наливаем 1 часть горячего лимонада и 2 части сильногазированной воды.
Напиток готов. Приятного аппетита!