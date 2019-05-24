Прямой эфир

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт

24 мая 2019 14:27
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим натуральную «Фанту». Для неё нам понадобятся: апельсин, вода, сахар, лимон и газированная вода.

Два апельсина разрезаем на 4 части. 1 стакан сахара и 700 мл воды отправляем в кастрюлю.

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт-1

Варим 15 минут.

Разомнём два лимона, чтобы выдавить сок было проще. Разрезаем пополам, и сок сам вытекает с стакан.

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт-4

Перекладываем апельсины из кастрюли в блендер. Сюда же – сок лимона.

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт-7

Добавляем апельсиновый компот к измельчённым апельсинам. И пропускаем напиток через сито.

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт-10

В стакан наливаем 1 часть горячего лимонада и 2 части сильногазированной воды.

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт-13

Готовим «Фанту» дома. Быстрый рецепт-15

Напиток готов. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина

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