Прямой эфир

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой

09 октября 2019 08:56
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Ингредиенты для заварного теста: мука, вода, подсолнечное масло.

Ингредиенты для начинки: фарш из говядины и баранины, репчатый лук, зира и соль.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -1

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -3

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -5

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -7

Кипятим 1 стакан воды.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -10

В воду добавляем щепотку соли и 1 ст.л. подсолнечного масла.

Выключаем конфорку.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -13

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -15

2 стакана муки просеваем через сито.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -18

Постепенно в муку добавляем воду. Размешиваем ложкой.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -21

Хорошо замешиваем тесто, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем его на 15 минут в холодильник.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -24

3 луковицы большого размера нарезаем мелко. 1/2 ст.л. соли отправляем в лук, чтобы он дал сок.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -27

Добавляем немного соли и зиры в фарш (300 гр баранины и 200 гр говядины).

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -30

Смешиваем лук с фаршем.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -33

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -35

Добавляем в начинку 30 мл. воды.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -38

В сковороду наливаем 1 стакан подсолнечного масла.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -41

Посыпаем стол мукой и раскатываем тесто.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -44

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -46

Вырезаем из теста кружок с помощью тарелки.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -49

Кладем начинку в середину.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -52

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -54

Заворачиваем чебурек и запечатываем края вилкой.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -57

Отправляем чебурек в кипящее масло. Обжариваем по полторы минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -60

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -63

Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой -65

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# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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