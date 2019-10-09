Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой

Ингредиенты для заварного теста: мука, вода, подсолнечное масло.
Ингредиенты для начинки: фарш из говядины и баранины, репчатый лук, зира и соль.
Ингредиенты для заварного теста: мука, вода, подсолнечное масло.
Ингредиенты для начинки: фарш из говядины и баранины, репчатый лук, зира и соль.
Кипятим 1 стакан воды.
В воду добавляем щепотку соли и 1 ст.л. подсолнечного масла.
Выключаем конфорку.
2 стакана муки просеваем через сито.
Постепенно в муку добавляем воду. Размешиваем ложкой.
Хорошо замешиваем тесто, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем его на 15 минут в холодильник.
3 луковицы большого размера нарезаем мелко. 1/2 ст.л. соли отправляем в лук, чтобы он дал сок.
Добавляем немного соли и зиры в фарш (300 гр баранины и 200 гр говядины).
Смешиваем лук с фаршем.
Добавляем в начинку 30 мл. воды.
В сковороду наливаем 1 стакан подсолнечного масла.
Посыпаем стол мукой и раскатываем тесто.
Вырезаем из теста кружок с помощью тарелки.
Кладем начинку в середину.
Заворачиваем чебурек и запечатываем края вилкой.
Отправляем чебурек в кипящее масло. Обжариваем по полторы минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
*На правах рекламы.