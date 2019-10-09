Готовим чебуреки. С хрустящей корочкой и сочной начинкой

Ингредиенты для заварного теста: мука, вода, подсолнечное масло. Ингредиенты для начинки: фарш из говядины и баранины, репчатый лук, зира и соль.

Кипятим 1 стакан воды.

В воду добавляем щепотку соли и 1 ст.л. подсолнечного масла. Выключаем конфорку.

2 стакана муки просеваем через сито.

Постепенно в муку добавляем воду. Размешиваем ложкой.

Хорошо замешиваем тесто, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем его на 15 минут в холодильник.

3 луковицы большого размера нарезаем мелко. 1/2 ст.л. соли отправляем в лук, чтобы он дал сок.

Добавляем немного соли и зиры в фарш (300 гр баранины и 200 гр говядины).

Смешиваем лук с фаршем.

Добавляем в начинку 30 мл. воды.

В сковороду наливаем 1 стакан подсолнечного масла.

Посыпаем стол мукой и раскатываем тесто.

Вырезаем из теста кружок с помощью тарелки.

Кладем начинку в середину.

Заворачиваем чебурек и запечатываем края вилкой.

Отправляем чебурек в кипящее масло. Обжариваем по полторы минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Блюдо готово. Приятного аппетита!