Прямой эфир

Готовим церцюху. Пошаговый рецепт

06 июля 2018 06:32
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Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим церцюху. Для этого нам понадобятся: копченая грудинка, лук репчатый, картофель свежий, соль, черный перец, масло подсолнечное, масло сливочное, лавровый лист, душистый перец, зелень.

Готовим церцюху. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить церцюху? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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