Готовим церцюху. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим церцюху. Для этого нам понадобятся: копченая грудинка, лук репчатый, картофель свежий, соль, черный перец, масло подсолнечное, масло сливочное, лавровый лист, душистый перец, зелень.