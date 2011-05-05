Фруктово-ягодный десерт с сыром

Ингредиенты: мята, мягкий сыр Филадельфия – 300 гр, клубника – 300 гр, малина – 300 гр, шелковица – 300 гр, красная смородина – 300 гр, сахарная пудра, кумкваты – 15 шт, манго – 2 шт.

Для начала порежем пластинками клубнику. Измельчим в пюре манго в блендере.

На порционную тарелку художественно выдавливаем мягкий сыр Филадельфия. В середину выкладываем пюре из манго.

Следом за экзотическими кумкватами на тарелку выкладываем ягоды и посыпаем блюдо сахарной пудрой.Украшаем листьями мяты.

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«Кумкват» в переводе с китайского обозначает «золотой апельсин». В Древнем Китае это растение символизировало благополучие и достаток. Даже было принято во время приема гостей выставлять плодоносящее деревце кумквата на стол. Гости угощались плодами прямо с дерева и понимали: хозяева дома – очень обеспеченные люди.