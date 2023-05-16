Фаршировать можно не только перцы. Готовим запечённый томат с яйцом

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим необычное блюдо – фаршированную помидорку. Нам понадобится томат, яйцо, немного йогурта, соль, оливковое масло, тимьян и свежий хлеб.

Берем свежий томат достаточно большого размера и отрезаем верхушку. Крышечку оставляем с хвостиком, так будет намного красивее. Маленькой ложкой вычищаем середину и сразу ставим в форму, в которой будем запекать.

На дно томата выкладываем ложку йогурта и пару листиков свежего тимьяна.

Вбиваем сюда одно яйцо, сюда же немного йогурта.

Снова немного тимьяна, закрываем все крышкой. Немного поливаем оливковым маслом.

А сейчас отправляем томат в предварительно разогретую духовку. Томат почти готов, отправим к нему хлебушек подогреться.