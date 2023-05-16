Фаршировать можно не только перцы. Готовим запечённый томат с яйцом

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим необычное блюдо – фаршированную помидорку. Нам понадобится томат, яйцо, немного йогурта, соль, оливковое масло, тимьян и свежий хлеб.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим необычное блюдо – фаршированную помидорку. Нам понадобится томат, яйцо, немного йогурта, соль, оливковое масло, тимьян и свежий хлеб.
Берем свежий томат достаточно большого размера и отрезаем верхушку. Крышечку оставляем с хвостиком, так будет намного красивее. Маленькой ложкой вычищаем середину и сразу ставим в форму, в которой будем запекать.
На дно томата выкладываем ложку йогурта и пару листиков свежего тимьяна.
Вбиваем сюда одно яйцо, сюда же немного йогурта.
Снова немного тимьяна, закрываем все крышкой. Немного поливаем оливковым маслом.
А сейчас отправляем томат в предварительно разогретую духовку. Томат почти готов, отправим к нему хлебушек подогреться.
Томат запекся, посыпаем немного черным перцем. Наш завтрак готов. Не бойтесь экспериментировать на кухне!
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