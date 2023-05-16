Прямой эфир

Фаршировать можно не только перцы. Готовим запечённый томат с яйцом

16 мая 2023 07:00
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим необычное блюдо – фаршированную помидорку. Нам понадобится томат, яйцо, немного йогурта, соль, оливковое масло, тимьян и свежий хлеб.  

Фаршировать можно не только перцы. Готовим запечённый томат с яйцом -1

Берем свежий томат достаточно большого размера и отрезаем верхушку. Крышечку оставляем с хвостиком, так будет намного красивее. Маленькой ложкой вычищаем середину и сразу ставим в форму, в которой будем запекать.  

Фаршировать можно не только перцы. Готовим запечённый томат с яйцом -4

На дно томата выкладываем ложку йогурта и пару листиков свежего тимьяна.  

Фаршировать можно не только перцы. Готовим запечённый томат с яйцом -7

Вбиваем сюда одно яйцо, сюда же немного йогурта.  

Фаршировать можно не только перцы. Готовим запечённый томат с яйцом -10

Снова немного тимьяна, закрываем все крышкой. Немного поливаем оливковым маслом.  

Фаршировать можно не только перцы. Готовим запечённый томат с яйцом -13

А сейчас отправляем томат в предварительно разогретую духовку. Томат почти готов, отправим к нему хлебушек подогреться.  

Фаршировать можно не только перцы. Готовим запечённый томат с яйцом -16

Томат запекся, посыпаем немного черным перцем. Наш завтрак готов. Не бойтесь экспериментировать на кухне!

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