Это проще, чем вы думаете. Как приготовить майонез дома?

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мне хочется показать вам, как легко и просто в домашних условиях приготовить майонез, но необыкновенный, с базиликом и пармезаном. Он украсит любой ваш завтрак.

Нам понадобится два желтка, сухой чеснок, немного пармезана, базилик, сок лимона и рапсовое масло. Отделяем желтки от белков. Отдельно взбиваем желтки до белой пены венчиком. Тонкой струйкой вливаем масло, я предпочитаю использовать рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». Для таких ярко выраженных соусов я предпочитаю использовать нейтральное вкусное рапсовое масло. Имея плотную стабильную основу, добавляем наши любимые продукты. Базилик, сухой чеснок, немного соли, пармезан, выдавливаем сок лимона. Пробиваем все блендером. Если вы чувствуете, что консистенция соуса густая, не бойтесь добавить немного воды.