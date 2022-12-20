Эти продукты есть дома у каждого. Готовим омлет-конструктор на завтрак

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим быстрый и простой омлет-конструктор. Нам понадобятся яйца, оливки, томаты, сыр пармезан, острая колбаса чоризо, немного авокадо и базилик для украшения. Все ингредиенты нам нужно мелко порезать и смешать все в одной миске. Два яйца. Сюда ж мелко режем оливки, отправляем все в миску. Мелко нарезаем томаты, отправляем к яйцам. Мелко режем колбасу, отправляем в миску. Нам остался только пармезан и немного соли. В это время я разогрею сковородку. Натираем пармезан, немного соли, все взбиваем.