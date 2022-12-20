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Эти продукты есть дома у каждого. Готовим омлет-конструктор на завтрак

20 декабря 2022 07:31
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим быстрый и простой омлет-конструктор. Нам понадобятся яйца, оливки, томаты, сыр пармезан, острая колбаса чоризо, немного авокадо и базилик для украшения. Все ингредиенты нам нужно мелко порезать и смешать все в одной миске. Два яйца. Сюда ж мелко режем оливки, отправляем все в миску. Мелко нарезаем томаты, отправляем к яйцам. Мелко режем колбасу, отправляем в миску. Нам остался только пармезан и немного соли. В это время я разогрею сковородку. Натираем пармезан, немного соли, все взбиваем.

Эти продукты есть дома у каждого. Готовим омлет-конструктор на завтрак-1

Сковородка разогрелась, наливаем масло и выливаем нашу смесь на сковородку. Сейчас по мере готовности омлета мы будем его сворачивать в рулет. Омлет переложили в тарелку, нарезаем авокадо тонкими слайсами. Перекладываем авокадо на омлет. Последний штрих – листики базилика. Наш завтрак готов, приятного аппетита.

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