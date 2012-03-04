Экзотические фрукты: ликбез

Итак, что же нового можно увидеть на фруктово-овощных прилавках супермаркетов или встретить в заморских странах? Рассматриваем, запоминаем и узнаем, для чего и с чем это едят.

1. Карамбола или звездный фрукт растет в Шри-Ланке и Индии. Второе название дано, благодаря полученной форме на разрезе. На вкус она напоминает смесь яблока, груши и цитрусовых. Чаще применяется для украшения коктейлей. Фрукт является источником витамина C и антиоксидантов.

2. Питайя или драконий фрукт растет на лианообразных кактусах в Мексике и Южной Америке. Плод имеет сладковатый вкус, но многие говорят, что он пресный. Полезен людям, ведущий активный образ жизни, т.к. питайя низкокалорийна, содержит витамин C, фосфор и калий.

3. Дуриан из Юго-Восточной Азии может превышать 5 килограммов! Забавные колючие плоды, напоминающие молодые еловые шишки? пахнут вовсе не хвоей, а… смесью скипидара с протухшим сыром и луком! Несмотря на специфический запах, дуриан является афродизиаком и на вкус фрукт очень приятен, напоминает размятый банан со сливками и яичным желтком. Правда, в некоторых странах появляться с ним в общественных местах запрещено именно из-за аромата.

4. Родиной янгмеи, горного персика или китайской земляники является Восточная Азия. Вкус у ягоды одновременно сладкий и едкий, много не поешь. Да и выращивают эти деревья чаще для украшения парка и садов.

5. Нони - скорее напоминает нашу картошку, чем фрукт. Вкус и запах плода похож на заплесневелый сыр и чаще его используют в медицине для лечения кишечника, судорог и инфекций мочевыводящих путей.

6. Рамбутан растет гроздьями на деревьях в Малайском архипелаге. Его мякоть сладковата на вкус и обогащена витамином С, фосфором, железом и кальцием.

7. Джекфрут - гигант среди плодов! Диаметр - до 90 сантиметров, вес - до 35 килограммов! Мякоть фрукта напоминает…жвачку, ведь в нем содержится липкий латекс! Распространен в Южной Индии.

8. Мангостан имеет бордово-фиолетовую корочку и белую мякоть. Вкус сливочно-сладкий и несколько терпкий. Фрукт богат витаминами B, C, фосфором и кальцием.

9. Кумкват - вытянутые крохотные апельсинчики из Китая. Их можно есть прямо с корочкой и на вкус они очень напоминают кисленькие мандарины. Можно выращивать как комнатное растение.

10. Кивано или рогатая дыня по вкусу напоминает смесь огурца и банана. Очень освежает! Фрукт низкокалориен и повышает иммунитет.