Десерт «Адриана» с инжиром и абрикосами

Ингредиенты: Инжир вяленый 200 гр, курага 200 гр, печение 400 гр, йогурт 600 гр. Украсить медом и миндалем.

Поломать печенье на 4 части, нарезать инжир и курагу. Печение промазываем небольшим слоем йогурта.

Это интересно! Вы удивитесь, узнав, что самыми популярными фруктами в Древней Египте были абрикосы. Кулинары той эпохи могли приготовить из них около 600 блюд. Отваривая, жаря и смешивая фрукты с разными ингредиентами. А женщины, растерев мякоть с оливковым маслом, получали прекрасный питательный крем с омолаживающим эффектом.

На политое йогуртом печенье выкладываем вяленый инжир, следом курагу. Заливаем все это йогуртом и украшаем медом и миндалем. Поставить десерт в холодильник и подавать холодным.