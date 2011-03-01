Десерт «Адриана» с инжиром и абрикосами

Поломать печенье на 4 части, нарезать инжир и курагу. Печение промазываем небольшим слоем йогурта.
Это интересно! Вы удивитесь, узнав, что самыми популярными фруктами в Древней Египте были абрикосы. Кулинары той эпохи могли приготовить из них около 600 блюд. Отваривая, жаря и смешивая фрукты с разными ингредиентами. А женщины, растерев мякоть с оливковым маслом, получали прекрасный питательный крем с омолаживающим эффектом.
На политое йогуртом печенье выкладываем вяленый инжир, следом курагу. Заливаем все это йогуртом и украшаем медом и миндалем. Поставить десерт в холодильник и подавать холодным.