Прямой эфир

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным

21 сентября 2019 11:35
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Ингредиенты для приготовления пирожного горячим способом: печенье, какао, молоко, сахар и сливочное масло.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-1

Ингредиенты для приготовления пирожного холодным способом: печенье, сливочное масло, какао и сгущённое молоко.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-4

Горячий способ.

Измельчаем печенье в блендере.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-7

Разогреваем сотейник и отправляем в него 220 мл молока, 100 гр сахара и 70 гр сливочного масла.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-10

К молоку добавляем 5 ст.л. какао.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-13

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-15

Снимаем с варочной панели сотейник и постепенно высыпаем крошку печенья в молоко.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-18

Тесто готово. Остужаем его.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-21

Холодный способ.

Измельчаем 150 гр печенья в блендере.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-24

70 гр размягченного сливочного масла смешиваем со 150 гр сгущённого молока.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-27

Смешиваем ингредиенты в отдельной посуде.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-30

Лепим из теста обоих вариантов шарики.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-33

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-35

Выкладываем пирожные красиво на тарелку и посыпаем через сито какао и кокосовой стружкой.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-38

Отправляем пирожные в холодильник.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-41

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным-43

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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