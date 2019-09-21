Делаем пирожное «Картошка» двумя способами: горячим и холодным

Ингредиенты для приготовления пирожного горячим способом: печенье, какао, молоко, сахар и сливочное масло.

Ингредиенты для приготовления пирожного холодным способом: печенье, сливочное масло, какао и сгущённое молоко.

Горячий способ. Измельчаем печенье в блендере.

Разогреваем сотейник и отправляем в него 220 мл молока, 100 гр сахара и 70 гр сливочного масла.

К молоку добавляем 5 ст.л. какао.

Снимаем с варочной панели сотейник и постепенно высыпаем крошку печенья в молоко.

Тесто готово. Остужаем его.

Холодный способ. Измельчаем 150 гр печенья в блендере.

70 гр размягченного сливочного масла смешиваем со 150 гр сгущённого молока.

Смешиваем ингредиенты в отдельной посуде.

Лепим из теста обоих вариантов шарики.

Выкладываем пирожные красиво на тарелку и посыпаем через сито какао и кокосовой стружкой.