Прямой эфир

Что приготовить после праздников? Лёгкий суп выходного дня от кулинара

30 декабря 2022 07:14
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Лена Климук, кулинар:  
Сегодня мы приготовим постпраздничный супчик выходного дня. Нам понадобится оранжевая чечевица, томаты, лук, чеснок, сухой чеснок, немного сухого чили, лимонный сок, соль, растительное масло. Первым делом будем пассировать лук с чесноком. Разогреваем сотейник. Наливаем немного масла в сотейник, отправляем лук и чеснок. Мелко нарежем томаты. Все перемешиваем и следим, чтобы чеснок не подгорел. Сразу же отправляем сухие специи – чеснок и паприку. Снова все перемешиваем. Отправляем туда же томаты. Засыпаем чечевицу, все перемешиваем и заливаем водой.  

Что приготовить после праздников? Лёгкий суп выходного дня от кулинара-1

Балансируем суп по вкусу, добавим соль и лимон. Будем сервировать. Суп готов. Нам осталось немного пробить его блендером. Наливаем суп и посыпаем зеленым луком. Наш завтрак готов, приятного аппетита.  

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