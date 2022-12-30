Что приготовить после праздников? Лёгкий суп выходного дня от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим постпраздничный супчик выходного дня. Нам понадобится оранжевая чечевица, томаты, лук, чеснок, сухой чеснок, немного сухого чили, лимонный сок, соль, растительное масло. Первым делом будем пассировать лук с чесноком. Разогреваем сотейник. Наливаем немного масла в сотейник, отправляем лук и чеснок. Мелко нарежем томаты. Все перемешиваем и следим, чтобы чеснок не подгорел. Сразу же отправляем сухие специи – чеснок и паприку. Снова все перемешиваем. Отправляем туда же томаты. Засыпаем чечевицу, все перемешиваем и заливаем водой.