Чайная кулинария. Рецепт копченого лосося, приготовленного с помощью сухих чайных листочков

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:
В чайной кулинарии этот напиток используется как в виде крепкого раствора, который добавляется во время приготовления блюд, так и в виде сухих листьев, которые используются нетрадиционно.
Иногда в блюдо добавляют очень сильно измельченные сухие листья, которые используются в качестве специй. Удивительно, но это факт.
Чайная кулинария охватывает практически все категории блюд. Крепкий настой используется для приготовления выпечки, как основа для супов, соусов и маринадов, во вторых блюдах и десертах.
Чайные листья запекают в кляре или используют как сухую специю.
Чайное масло, производимое путем холодного отжима семян чая, используется для быстрого обжаривания белковых продуктов и овощей.
Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:
Сегодня я бы хотела показать, как совершенно фантастическим способом можно использовать чайные листья, чтобы коптить в домашних условиях рыбу или креветки, другие продукты. Это очень здорово подойдет для праздничного стола.
Такими изысками заниматься ежедневно не станешь, но побаловать своих друзей и блеснуть кулинарным талантом, думаю, будет не лишним.
Для приготовления этого необычного блюда понадобится филе лосося, соевый соус или специальный маринад и – сухие чайные листочки.
Все, можно приступать к обработке рыбы.
Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:
Для начала слегка замариную ее. Вы можете использовать соевый соус, любимые специи. Я воспользуюсь своим любимым маринадом на основе имбиря, соевого соуса, чеснока и меда и буквально на несколько минут погружу ломтики лосося в этот волшебный маринад.
Оставляем мариноваться несколько минут, а в это время займемся настоящим волшебством.
На разогретую сковородку укладываем фольгу, чтобы не испортить дно.
Всыпаем чай – мы использовали черный с бергамотом – и немного сахара.
Когда сахар растопится, а чай начнет щедро отдавать свой аромат, устанавливаем сверху решетку.
На нее выкладываем ломтики рыбы и укутываем все фольгой.
Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:
Для готовности достаточно 5 минут копчения. Однако если вы любите чуть более насыщенный вкус, то снимите фольгу, попробуйте – подходит ли вам такой вкус, если еще мало копченого вкуса, то надо закрыть и продолжить еще некоторое время.
В зависимости от того, какой сорт чая и с какими добавками вы используете, можно получить совершенно разный вкус и аромат блюда. Так что тут нет границ для экспериментов.
Итак, несколько минут – и рыба готова.
Копченый таким необычным образом лосось можно использовать как для бутербродов или фуршетных закусок, так и в качестве основного блюда.