Чайная кулинария. Рецепт копченого лосося, приготовленного с помощью сухих чайных листочков

Еще в древнем Китае из чая варили что-то вроде супа с луком и солью; в Тибете, Монголии и Бурятии до сих пор пьют соленый чай с маслом. На Востоке чайные листы маринуют и едят как салат, добавляют в качестве начинки в рисовые пирожки с рыбой. Теперь такое универсальное отношение к чаю распространяется по всему миру и по пути набирает еще более разнообразные способы изготовления привычного продукта.

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

В чайной кулинарии этот напиток используется как в виде крепкого раствора, который добавляется во время приготовления блюд, так и в виде сухих листьев, которые используются нетрадиционно.

Иногда в блюдо добавляют очень сильно измельченные сухие листья, которые используются в качестве специй. Удивительно, но это факт.

Чайная кулинария охватывает практически все категории блюд. Крепкий настой используется для приготовления выпечки, как основа для супов, соусов и маринадов, во вторых блюдах и десертах.

Чайные листья запекают в кляре или используют как сухую специю.

Чайное масло, производимое путем холодного отжима семян чая, используется для быстрого обжаривания белковых продуктов и овощей.

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

Сегодня я бы хотела показать, как совершенно фантастическим способом можно использовать чайные листья, чтобы коптить в домашних условиях рыбу или креветки, другие продукты. Это очень здорово подойдет для праздничного стола.

Такими изысками заниматься ежедневно не станешь, но побаловать своих друзей и блеснуть кулинарным талантом, думаю, будет не лишним.

Для приготовления этого необычного блюда понадобится филе лосося, соевый соус или специальный маринад и – сухие чайные листочки.

Все, можно приступать к обработке рыбы.

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

Для начала слегка замариную ее. Вы можете использовать соевый соус, любимые специи. Я воспользуюсь своим любимым маринадом на основе имбиря, соевого соуса, чеснока и меда и буквально на несколько минут погружу ломтики лосося в этот волшебный маринад.

Оставляем мариноваться несколько минут, а в это время займемся настоящим волшебством.

На разогретую сковородку укладываем фольгу, чтобы не испортить дно.

Всыпаем чай – мы использовали черный с бергамотом – и немного сахара.

Когда сахар растопится, а чай начнет щедро отдавать свой аромат, устанавливаем сверху решетку.

На нее выкладываем ломтики рыбы и укутываем все фольгой.

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

Для готовности достаточно 5 минут копчения. Однако если вы любите чуть более насыщенный вкус, то снимите фольгу, попробуйте – подходит ли вам такой вкус, если еще мало копченого вкуса, то надо закрыть и продолжить еще некоторое время.

В зависимости от того, какой сорт чая и с какими добавками вы используете, можно получить совершенно разный вкус и аромат блюда. Так что тут нет границ для экспериментов.

Итак, несколько минут – и рыба готова.

Копченый таким необычным образом лосось можно использовать как для бутербродов или фуршетных закусок, так и в качестве основного блюда.