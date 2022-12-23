Быстрая вермишель с грибами и пармезаном. Рецепт очень простого завтрака

Лена Климук, кулинар: Сегодня мы приготовим быструю вермишель с грибами и пармезаном. Нам понадобится вермишель, яйца, шампиньоны, пармезан, сухой чеснок и рапсовое масло. В первую очередь сделаем заправку для вермишели и смешаем яйца с пармезаном. Разбиваем два яйца, на мелкой терке натираем пармезан, все взбиваем вилкой. Грибы нарезаем тонкими слайсами. Разогреваем сковородку, при обжарке грибов я буду использовать рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». По своим свойствам и содержанию витаминов оно не уступает другим растительным маслам.

Обжариваем грибы. Никогда не выкладывайте большое количество грибов на сковородку, потому что они будут тушиться, а не жариться. Добавим сухой чеснок, чтобы на сковородке он сразу отдал все свои ароматы. Отправляем вермишель жариться вместе с грибами и чесноком. При обжаривании вермишель приобретает тонкий ореховый аромат. Наливаем немного воды. Буквально пять минут нам нужно, чтобы сварилась вермишель. Добавим немного соли. Уменьшаем огонь до минимума и теперь добавляем нашу яичную смесь с пармезаном. Когда вы добавите яйцо с пармезаном, обязательно постоянно перемешивайте, чтобы все не превратилось в омлет.