Прямой эфир

Бутерброды с сыром моцарелла. Рецепт необычного завтрака

19 декабря 2022 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим теплые, простые и очень вкусные горячие бутерброды. Нам понадобится черный хлеб, томаты, базилик, моцарелла и оливки. В первую очередь отправим хлеб подсушиться, духовку я уже разогрела до 200 градусов. Пока кружочками нарежем томаты и оливки.

Бутерброды с сыром моцарелла. Рецепт необычного завтрака-1

Хлеб прогрелся и немного подсушился, теперь выкладываем моцареллу. Моцарелла прекрасно рвется по волокнам. Теперь томаты и в конце оливки. Снова отправим в духовку, чтобы моцарелла расплавилась.

Бутерброды с сыром моцарелла. Рецепт необычного завтрака-4

Горячие бутерброды запеклись. Перекладываем на красивую сервировочную тарелку. Черный молотый перец и свежий базилик. Наш завтрак готов. Сочетание теплого хлеба с сыром – самое прекрасное, что может быть утром.

*На правах рекламы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Реклама # Рецепты # Лена Климук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Это проще, чем вы думаете. Как приготовить майонез дома?
16 декабря 2022 08:10

Это проще, чем вы думаете. Как приготовить майонез дома?

Полезный белковый завтрак. Готовим омлет с креветками и авокадо
15 декабря 2022 07:38

Полезный белковый завтрак. Готовим омлет с креветками и авокадо

Завтрак по итальянским мотивам. Фокачча с розмарином и томатами от кулинара
14 декабря 2022 09:09

Завтрак по итальянским мотивам. Фокачча с розмарином и томатами от кулинара