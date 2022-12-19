Бутерброды с сыром моцарелла. Рецепт необычного завтрака

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим теплые, простые и очень вкусные горячие бутерброды. Нам понадобится черный хлеб, томаты, базилик, моцарелла и оливки. В первую очередь отправим хлеб подсушиться, духовку я уже разогрела до 200 градусов. Пока кружочками нарежем томаты и оливки.

Хлеб прогрелся и немного подсушился, теперь выкладываем моцареллу. Моцарелла прекрасно рвется по волокнам. Теперь томаты и в конце оливки. Снова отправим в духовку, чтобы моцарелла расплавилась.