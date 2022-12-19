Бутерброды с сыром моцарелла. Рецепт необычного завтрака

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим теплые, простые и очень вкусные горячие бутерброды. Нам понадобится черный хлеб, томаты, базилик, моцарелла и оливки. В первую очередь отправим хлеб подсушиться, духовку я уже разогрела до 200 градусов. Пока кружочками нарежем томаты и оливки.
Хлеб прогрелся и немного подсушился, теперь выкладываем моцареллу. Моцарелла прекрасно рвется по волокнам. Теперь томаты и в конце оливки. Снова отправим в духовку, чтобы моцарелла расплавилась.
Горячие бутерброды запеклись. Перекладываем на красивую сервировочную тарелку. Черный молотый перец и свежий базилик. Наш завтрак готов. Сочетание теплого хлеба с сыром – самое прекрасное, что может быть утром.
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