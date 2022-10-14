Блюдо без сахара. Рецепт запеканки с зеленью от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим творожную запеканку с зеленью. В первую очередь мелко порубим зелень. Чтобы сэкономить время, рубим все вместе (укроп и лук). Перекладываем зелень в емкость.

К зелени отправляем творог, вбиваем одно яйцо. Засыпаем манную крупу, добавим крупной морской соли и ложку йогурта. Все взбиваем миксером.

Небольшую форму смажем растительным маслом, а теперь перекладываем творог в форму, распределяем. Отправляем запеканку в духовку до готовности.