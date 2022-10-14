Блюдо без сахара. Рецепт запеканки с зеленью от кулинара

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим творожную запеканку с зеленью. В первую очередь мелко порубим зелень. Чтобы сэкономить время, рубим все вместе (укроп и лук). Перекладываем зелень в емкость.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим творожную запеканку с зеленью. В первую очередь мелко порубим зелень. Чтобы сэкономить время, рубим все вместе (укроп и лук). Перекладываем зелень в емкость.
К зелени отправляем творог, вбиваем одно яйцо. Засыпаем манную крупу, добавим крупной морской соли и ложку йогурта. Все взбиваем миксером.
Небольшую форму смажем растительным маслом, а теперь перекладываем творог в форму, распределяем. Отправляем запеканку в духовку до готовности.
Запеканка готова, достаем ее из духовки. Даем пару минут остыть и сервируем на тарелке вместе с йогуртом. Приятного аппетита!
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