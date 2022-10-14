Прямой эфир

Блюдо без сахара. Рецепт запеканки с зеленью от кулинара

14 октября 2022 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим творожную запеканку с зеленью. В первую очередь мелко порубим зелень. Чтобы сэкономить время, рубим все вместе (укроп и лук). Перекладываем зелень в емкость.

Блюдо без сахара. Рецепт запеканки с зеленью от кулинара-1

К зелени отправляем творог, вбиваем одно яйцо. Засыпаем манную крупу, добавим крупной морской соли и ложку йогурта. Все взбиваем миксером.

Блюдо без сахара. Рецепт запеканки с зеленью от кулинара-4

Небольшую форму смажем растительным маслом, а теперь перекладываем творог в форму, распределяем. Отправляем запеканку в духовку до готовности.

Блюдо без сахара. Рецепт запеканки с зеленью от кулинара-7

Запеканка готова, достаем ее из духовки. Даем пару минут остыть и сервируем на тарелке вместе с йогуртом. Приятного аппетита!

*На правах рекламы.

# Реклама # Рецепты # Лена Климук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бургер с яйцом и помидорами. Рецепт сытного завтрака
13 октября 2022 11:57

Бургер с яйцом и помидорами. Рецепт сытного завтрака

Рецепт полезного омлета с брокколи и бататом
12 октября 2022 09:00

Рецепт полезного омлета с брокколи и бататом

Мини-тефтельки с зеленью и пастой. Готовим сытный завтрак
11 октября 2022 08:38

Мини-тефтельки с зеленью и пастой. Готовим сытный завтрак