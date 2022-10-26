Блинчики со свёклой и творогом. Простой и быстрый рецепт

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим тоненькие блинчики со свеклой. Пойдем самым простым способом, закидываем все в чашу блендера: свекла, яйцо, немного соли, растительное масло, молоко. Пробиваем все блендером, а затем добавим муку. Снова пробиваем все блендером.