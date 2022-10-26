Блинчики со свёклой и творогом. Простой и быстрый рецепт

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим тоненькие блинчики со свеклой. Пойдем самым простым способом, закидываем все в чашу блендера: свекла, яйцо, немного соли, растительное масло, молоко. Пробиваем все блендером, а затем добавим муку. Снова пробиваем все блендером.
Разогреваем сковородку и наливаем масло. Начинаем жарить блинчики.
Блинчики уже поджарились, перекладываем на тарелочку. Сервируем наше блюдо. Мягкий творог, присыпаем его морской крупной солью. Складываем все треугольником. Со вторым блинчиком поступаем так же. Блины со сметаной, украшаем все свежим базиликом. Завтрак готов, приятного аппетита!
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