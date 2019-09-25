Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские

Ингредиенты для теста блинов: мука, молоко, яйцо, соль, сахар.
Ингредиенты для начинки: белокочанная капуста, соевый соус, имбирь, сливочное масло, яйцо, сахар.
Ингредиенты для теста блинов: мука, молоко, яйцо, соль, сахар.
Ингредиенты для начинки: белокочанная капуста, соевый соус, имбирь, сливочное масло, яйцо, сахар.
Разбиваем 1 яйцо.
250 мл молока подогреваем.
Просеиваем муку.
Смешиваем молоко и яйца. Добавляем соль, сахар.
Постепенно всыпаем муку.
Добавляем в тесто 1 ст.л. растительного масла.
Тщательно перемешиваем.
Хорошо нагреваем сковороду.
Жарим с одной стороны блины до золотистого цвета и с другой стороны – слегка, так как мы будем заворачивать в блины начинку.
Шинкуем мелко 200 гр капусты.
Жарим на 2 ст.л. масла капусту с добавлением 1 ст.л. сахара.
Накрываем крышкой капусту на минуты 3.
Очищаем и натираем имбирь.
Капуста хорошо поджарилась – приобрела золотистый оттенок.
Выжимаем в капусту сок имбиря.
Добавляем 1-2 ч.л. соевого соуса и 1 ст.л. сливочного масла.
Освобождаем немного места на сковороде с капустой и вбиваем туда яйцо. Взбиваем его прямо в сковороде.
Обжариваем яйцо отдельно. И когда белок схватился, а желток еще нет, смешиваем все с капустой.
Кладем блин обжаренной стороной вверх и кладем на край начинку. Заворачиваем трубочкой.
Разогреваем сковороду.
Обжариваем блинчики на смеси растительного и сливочного масла в пропорциях 1/1). Примерно по полминуты с каждой стороны.
Блинчики готовы. Приятного аппетита!