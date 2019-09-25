Прямой эфир

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские

25 сентября 2019 08:43
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Ингредиенты для теста блинов: мука, молоко, яйцо, соль, сахар.

Ингредиенты для начинки: белокочанная капуста, соевый соус, имбирь, сливочное масло, яйцо, сахар.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-1

Разбиваем 1 яйцо.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-4

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-6

250 мл молока подогреваем.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-9

Просеиваем муку.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-12

Смешиваем молоко и яйца. Добавляем соль, сахар.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-15

Постепенно всыпаем муку.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-18

Добавляем в тесто 1 ст.л. растительного масла.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-21

Тщательно перемешиваем.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-24

Хорошо нагреваем сковороду.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-27

Жарим с одной стороны блины до золотистого цвета и с другой стороны – слегка, так как мы будем заворачивать в блины начинку.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-30

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-32

Шинкуем мелко 200 гр капусты.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-35

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-37

Жарим на 2 ст.л. масла капусту с добавлением 1 ст.л. сахара.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-40

Накрываем крышкой капусту на минуты 3.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-43

Очищаем и натираем имбирь.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-46

Капуста хорошо поджарилась – приобрела золотистый оттенок.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-49

Выжимаем в капусту сок имбиря.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-52

Добавляем 1-2 ч.л. соевого соуса и 1 ст.л. сливочного масла.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-55

Освобождаем немного места на сковороде с капустой и вбиваем туда яйцо. Взбиваем его прямо в сковороде.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-58

Обжариваем яйцо отдельно. И когда белок схватился, а желток еще нет, смешиваем все с капустой.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-61

Кладем блин обжаренной стороной вверх и кладем на край начинку. Заворачиваем трубочкой.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-64

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-66

Разогреваем сковороду.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-69

Обжариваем блинчики на смеси растительного и сливочного масла в пропорциях 1/1). Примерно по полминуты с каждой стороны.

Блинчики с капустой по-новому. Всего плюс 2 ингредиента и они уже китайские-72

Блинчики готовы. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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