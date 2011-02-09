Бисквитный торт с зефиром

Ингредиенты: Коржи бисквитные ванильные (готовые) 3 шт., персики консервированные 300 гр., черешня консервированная 300 гр., зефир крем-брюле 200 гр., ликер сливочный 50 мл.

Для крема: сливки 33% 500 мл, сахар 4 ч. ложки, концентрат лимонного сока по вкусу. Украсить торт красной смородиной, голубикой и малиной.

Тонкими пластами режем персики и зефир. Для самостоятельного приготовления сливок, добавляем в сливки немного лимонного сока, чтобы они лучше взбивались и не были приторными. Также добавляем несколько чайных ложек сахара и взбиваем.

Это интересно! Слово «торт» придумали в Италии. В переводе с итальянского оно означает «что-то скрученное». Скорее всего, имеются ввиду замысловатые, извилистые украшения из крема. Известно, что французское выражение «о вкусах не спорят» по-итальянски звучит как «о тортах не спорят».

Бисквит укладываем в форму и пропитываем ликером. Смазываем корж сливками. Затем выкладываем пластины зефира, которые тоже промазываем кремом. Теперь в ход идут пластинки персика. Всю процедуру повторяем второй раз, только вместе персиков кладем черешню. Промазываем сливочным кремом весь торт и украшаем его свежими ягодами.