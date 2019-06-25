Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ: Сегодня на завтрак испечём банановый хлеб. Рецепт мне достался от моей подруги, которая живёт сейчас в Калифорнии. Нам потребуются: бананы, грецкие орехи, сливочное масло, шоколад, какао, яйца, мука, ванилин, разрыхлитель, сахар .

А подсластит нашу выпечку арахисовая паста . Приготовим её из арахиса, подсолнечного масла и сахарной пудры .

Первым делом 150 гр грецких орехов измельчаем. Поджариваем их немного в духовке, 7-10 минут.

Масло сливочное размягчённое отправляем к яйцам + щепотка соли. Сюда же отправляем нарезанные бананы. Перемешиваем.

Смешиваем 100 гр сахара, разрыхлитель и ванильный сахар. Всё отправляем к бананам с яйцами. Тщательно перемешиваем.

Татьяна Бородкина: Тесто должно получиться, как на оладьи: не слишком жидкое, но и не сильно густое.

Дробим на кусочки шоколад. Все ингредиенты соединяем с тестом – орехи и шоколад.

Выкладываем в форму примерно 20 гр сливочного масла. Смазываем и дно, и края.

Отправляем тесто в форму и запекаем в духовке 1 час.

300 гр арахиса обжариваем на сковородке. Посыпаем щепоткой соли в конце жарки, остужаем.

Отправляем арахис в блендер, добавляем 4 ст. ложки подсолнечного масла и около 3 ст. ложек сахарной пудры. Измельчаем в блендере.

Готов банановый хлеб. Достаем из формы готовый хлеб только после того, как он остыл.

Смазать ломтики бананового хлеба можно как арахисовой пастой, так и сливочным маслом.