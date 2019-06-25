Прямой эфир

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото

25 июня 2019 13:02
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак испечём банановый хлеб. Рецепт мне достался от моей подруги, которая живёт сейчас в Калифорнии. Нам потребуются: бананы, грецкие орехи, сливочное масло, шоколад, какао, яйца, мука, ванилин, разрыхлитель, сахар.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-1

А подсластит нашу выпечку арахисовая паста. Приготовим её из арахиса, подсолнечного масла и сахарной пудры.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-4

Первым делом 150 гр грецких орехов измельчаем. Поджариваем их немного в духовке, 7-10 минут.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-7

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-9

4 спелых банана нарезаем.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-12

Взбиваем 2 яйца.

Орехи поджарились – даём им остыть.

Масло сливочное размягчённое отправляем к яйцам + щепотка соли. Сюда же отправляем нарезанные бананы. Перемешиваем.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-15

220 гр муки просеиваем через сито.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-18

Смешиваем 100 гр сахара, разрыхлитель и ванильный сахар. Всё отправляем к бананам с яйцами. Тщательно перемешиваем.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-21

Дробим на кусочки шоколад. Все ингредиенты соединяем с тестом – орехи и шоколад.

Татьяна Бородкина:
Тесто должно получиться, как на оладьи: не слишком жидкое, но и не сильно густое.

Духовку предварительно разогреваем на 180 гр.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-24

Выкладываем в форму примерно 20 гр сливочного масла. Смазываем и дно, и края.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-27

Вместо панировочных сухарей присыпаем форму какао.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-30



Отправляем тесто в форму и запекаем в духовке 1 час.

Арахисовая паста

300 гр арахиса обжариваем на сковородке. Посыпаем щепоткой соли в конце жарки, остужаем.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-33

Отправляем арахис в блендер, добавляем 4 ст. ложки подсолнечного масла и около 3 ст. ложек сахарной пудры. Измельчаем в блендере.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-36

Готов банановый хлеб. Достаем из формы готовый хлеб только после того, как он остыл.

Смазать ломтики бананового хлеба можно как арахисовой пастой, так и сливочным маслом.

Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото-39

Блюдо готово! Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина

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