Американский рецепт бананового хлеба с арахисовой пастой. Рецепт с фото
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак испечём банановый хлеб. Рецепт мне достался от моей подруги, которая живёт сейчас в Калифорнии. Нам потребуются: бананы, грецкие орехи, сливочное масло, шоколад, какао, яйца, мука, ванилин, разрыхлитель, сахар.
А подсластит нашу выпечку арахисовая паста. Приготовим её из арахиса, подсолнечного масла и сахарной пудры.
Первым делом 150 гр грецких орехов измельчаем. Поджариваем их немного в духовке, 7-10 минут.
4 спелых банана нарезаем.
Взбиваем 2 яйца.
Орехи поджарились – даём им остыть.
Масло сливочное размягчённое отправляем к яйцам + щепотка соли. Сюда же отправляем нарезанные бананы. Перемешиваем.
220 гр муки просеиваем через сито.
Смешиваем 100 гр сахара, разрыхлитель и ванильный сахар. Всё отправляем к бананам с яйцами. Тщательно перемешиваем.
Дробим на кусочки шоколад. Все ингредиенты соединяем с тестом – орехи и шоколад.
Татьяна Бородкина:
Тесто должно получиться, как на оладьи: не слишком жидкое, но и не сильно густое.
Духовку предварительно разогреваем на 180 гр.
Выкладываем в форму примерно 20 гр сливочного масла. Смазываем и дно, и края.
Вместо панировочных сухарей присыпаем форму какао.
Отправляем тесто в форму и запекаем в духовке 1 час.
Арахисовая паста
300 гр арахиса обжариваем на сковородке. Посыпаем щепоткой соли в конце жарки, остужаем.
Отправляем арахис в блендер, добавляем 4 ст. ложки подсолнечного масла и около 3 ст. ложек сахарной пудры. Измельчаем в блендере.
Готов банановый хлеб. Достаем из формы готовый хлеб только после того, как он остыл.
Смазать ломтики бананового хлеба можно как арахисовой пастой, так и сливочным маслом.
Блюдо готово! Приятного аппетита!