Звонок в МЧС: в Минске заминировано здание на Тимирязева, 9 – эвакуировано 3 000 человек

Как сообщила корреспонденту «Звезды» пресс-офицер Фрунзенского РУВД Алла Голубович, тревожный звонок поступил на телефон МЧС «101»: мужчина предупредил о том, что в Минске заминировано здание по адресу Тимирязева, 9, и повесил трубку. В упомянутом здании размещаются развлекательные заведения, колледж, торговый центр, офисы ряда предприятий, а потому соответствующим службам пришлось эвакуировать много людей.

Как выяснилось, угроза неизвестного не сбылось - взрывное устройство не было найдено, а потому уже в начале второго часа дня люди смогли вернуться на работу. Вчера решался вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложных сообщения об опасности и, по предварительной информации, уже установлено, что злоумышленник звонил из таксофона. Ведется поиск «шутника», сообщает www.ctv.by.