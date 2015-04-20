Зверское убийство известной бразильской танцовщицы сняли камеры наблюдения

Новости Бразилии. По подозрению в убийстве 29-летней танцовщицы задержан ее бойфренд. Известно, что жестокой расправе предшествовала ссора. Сисьера Алвес де Сена, более известная под сценическим именем Аманда Буэно, узнала об измене и закатила скандал своему молодому человеку Милтону Виейра Севериано. В ответ на упреки пьяный мужчина пустил в ход кулаки.

Танцовщица пыталась убежать от него. Севериано догнал девушку во дворе дома, где они жили, повалил на землю и несколько раз ударил головой о землю. После этого пошел в квартиру, откуда вернулся с оружием в руках.

Молодой человек выпустил пять пуль в голову девушки.

После расправы Севериано, вооруженный револьвером и тремя другими пистолетами, угрожал сотрудникам охраны дома и угнал их автомобиль.