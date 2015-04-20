Зверское убийство известной бразильской танцовщицы сняли камеры наблюдения
Новости Бразилии. По подозрению в убийстве 29-летней танцовщицы задержан ее бойфренд. Известно, что жестокой расправе предшествовала ссора.
Сисьера Алвес де Сена, более известная под сценическим именем Аманда Буэно, узнала об измене и закатила скандал своему молодому человеку Милтону Виейра Севериано. В ответ на упреки пьяный мужчина пустил в ход кулаки.
Танцовщица пыталась убежать от него. Севериано догнал девушку во дворе дома, где они жили, повалил на землю и несколько раз ударил головой о землю. После этого пошел в квартиру, откуда вернулся с оружием в руках.
Молодой человек выпустил пять пуль в голову девушки.
После расправы Севериано, вооруженный револьвером и тремя другими пистолетами, угрожал сотрудникам охраны дома и угнал их автомобиль.
Момент убийства попал в объектив камер видеонаблюдения, установленные во дворе дома.
Полицейские пустились в погоню за убийцей, однако мужчина отказался сдаться. Тогда стражи порядка открыли огонь по машине. В результате, Севериано на высокой скорости врезался в ограждение – автомобиль перевернулся.
Со слов соседей, молодые люди постоянно ссорились. Северино часто распускал руки, за что его неоднократно задерживала полиция.
У Аманды Буэно осталась 11-летняя дочь Эмили, с отцом которой она давно рассталась. С Севериано танцовщица жила последние полгода.
Сестра убитой сообщила журналистам, что вся семья в шоке от произошедшего. По ее словам, Сисьера три года жила в Рио-де-Жанейро вдали от своих родных, чтобы заработать денег и помочь семье материально.
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