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Зона поиска пропавшего малазийского лайнера расширилась

15 марта 2014 16:00
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Новости Малайзии. Поиск пропавшего малазийского лайнера продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более недели специалисты из десятка стран пытаются уже скорее разгадать загадку пропавшего Боинга-777. Как заявил премьер-министр Малайзии, все системы связи самолёта были отключены преднамеренно, это сделали подготовленные люди. Потому версии об угоне или захвате воздушного судна с каждым днём становятся всё более актуальными.

Тем временем, в квартире одного из пилотов, полиция Малайзии проводит обыск. Изменилась и зона поиска пропавшего лайнера. Из Южно-китайского моря спасатели переместятся в Индийский океан.

По последним данным Боинг  мог лететь на Адаманские острова.  Связь с самолётом, на борту которого находилось 239 человек, была потеряна в ночь на 8-ое марта.

# происшествия # Аварии # Авиакатастрофа

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