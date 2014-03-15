Зона поиска пропавшего малазийского лайнера расширилась

Новости Малайзии. Поиск пропавшего малазийского лайнера продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более недели специалисты из десятка стран пытаются уже скорее разгадать загадку пропавшего Боинга-777. Как заявил премьер-министр Малайзии, все системы связи самолёта были отключены преднамеренно, это сделали подготовленные люди. Потому версии об угоне или захвате воздушного судна с каждым днём становятся всё более актуальными.

Тем временем, в квартире одного из пилотов, полиция Малайзии проводит обыск. Изменилась и зона поиска пропавшего лайнера. Из Южно-китайского моря спасатели переместятся в Индийский океан.

По последним данным Боинг мог лететь на Адаманские острова. Связь с самолётом, на борту которого находилось 239 человек, была потеряна в ночь на 8-ое марта.